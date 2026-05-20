Autobus vezl děti na plavání, utrhla se s ním krajnice. Čtrnáct zraněných

„Na místě nehody se nacházelo celkem 36 osob, z toho 13 dětí mladšího školního věku a 1 dospělá osoba byly transportovány do zdravotnických zařízení. Jednalo se převážně o lehká poranění hlavy a dolních končetin. Zbývajících 18 nezraněných účastníků nehody odvezl autobus hasičů, dvě děti si převzali jejich zákonní zástupci. Dva účastníci nehody nevyžadovali ošetření a zůstali na místě,“ informovala v 11:00 mluvčí záchranné služby Karolina Korčíková.
Autobus jel ve směru od Oseku na Rokycany. Ve stejném směru a v místě nehody podle redaktora iDNES.cz, který byl na místě nehody, stál také traktor na sečení trávy v příkopech.
Podle dispečera plzeňské přepravní firmy Romana Pejmla vezl autobus děti na plavání do Rokycan, řidič se vyhýbal vozu a utrhla se s ním krajnice. Tomu napovídají i fotografie od hasičů, z nichž je patrné, že autobus leží na boku v příkopu a pod ním je utržený drn a hlína z kraje silnice. Je pravděpodobné, že tím vozem, kterému se autobus vyhýbal, byl právě traktor. To potvrdila i policie. „Vše zatím nasvědčuje tomu, že se měl řidič autobusu vyhýbat traktoru údržby a následně sjet do příkopu,“ napsala na síti X.
Dispečink na místo vyslal celkem šest výjezdových skupin záchranné služby. Nehoda se stala v devět hodin, vozidlo skončilo v příkopu. V autobusu cestovalo celkem 33 dětí, dvě učitelky a řidič. V době příjezdu prvních jednotek byli už všichni mimo autobus.
„Hasiči společně se záchranáři a policisty provedli třídění zraněných a zajistili místo události. Podle prvotních informací utrpělo několik osob lehká zranění, na místě nebyla zjištěna žádná vážná zranění,“ sdělil krátce po kolizi mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
Hasiči na místo vyslali evakuační autobus pro zajištění komfortu účastníků nehody. Děti si rozdělili na skupinky, povídají si s nimi a rozdali jim plyšové dráčky.
„Silnice 232/II u Oseku je na dobu zásahu uzavřena,“ upozornil Poncar. Omezení mají podle serveru dopravniinfo.cz trvat do 12:05.
Šofér autobusu měl dechovou zkoušku i orientační test na drogy negativní. Policie nehodu vyšetřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti.
V dubnu 2013 havaroval u sjezdu z dálnice D5 poblíž Rokycan francouzský autobus plný dětí a dospívajících. Při nehodě tenkrát zemřela šestnáctiletá dívka, v nemocnici skončilo přes 20 lidí. Autobus sjel z dálničního mostu a narazil do svahu. Gymnazisté jeli na výlet do Prahy.