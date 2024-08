Lesní školka se usídlí v nové jurtě za milion, od září do ní nastoupí 16 dětí

Děti z Litoměřic, jejichž rodiče preferují předškolní vzdělávání v lesní školce, se budou scházet v nové jurtě mezi kopci Plešivec a Hradiště v katastru obce Hlinná. Litoměřice ji v krásné krajině Českého středohoří uprostřed vzrostlých stromů nechaly vybudovat za 1,1 milionu korun. Do nové lesní školky příznačně nazvané Hliněnka od 2. září nastoupí 16 dětí ve věku od tří do šesti let.