Smrt v litvínovské chemičce. Pracovník propadl roštem do běžícího ventilátoru

  10:01aktualizováno  10:01
V areálu litvínovské chemičky zemřel v neděli odpoledne zaměstnanec. Neštěstí se odehrálo na etylenové jednotce. Tragédií se nyní zabývá policie.

Areál litvínovské chemičky. | foto: Orlen Unipetrol

Podle serveru e-mostecko, který o události informoval jako první, muž během pravidelné obchůzky výrobní technologie propadl roštem přímo do prostoru běžícího ventilátoru. Byl okamžitě mrtvý, přivolaný lékař už pouze konstatoval smrt.

Jednalo se o kmenového pracovníka společnosti ORLEN Unipetrol, která chemičku vlastní.

„Bohužel musím událost potvrdit. Vyjadřujeme blízkým zemřelého upřímnou soustrast. Probíhá vyšetřování události, při němž úzce spolupracujeme s policií,“ uvedl mluvčí firmy Pavel Kaidl.

Policie událost aktuálně prověřuje pro podezření z usmrcení z nedbalosti. „Byla také nařízena soudní pitva,“ řekl policejní mluvčí Václav Krieger.

Podle zmíněného webu se poslední smrtelný úraz stal v areálu chemičky v roce 2018, přičemž tehdy se jednalo o pracovníka externí dodavatelské firmy.

