V Litvínově hořela průmyslová hala. Plameny ohrožovaly i vedlejší objekty

Krátce před 22:00 přijali hasiči na tísňové lince oznámení o kouři poblíž nádraží v Litvínově. Po průzkumu zjistili, že jde o průmyslovou halu. „Oheň ohrožoval i přilehlé objekty,“ uvedli hasiči na síti X.
Operační středisko postupně vyhlásilo druhý stupeň požárního poplachu a k požáru vyjelo deset jednotek požární ochrany, mezi kterými byly dobrovolné i profesionální jednotky a hasiči z chemičky.
Po příjezdu k události hasiči hasili požár několika proudy, použili i výškovou techniku. Oheň ohrožoval i přilehlé objekty. Postupně situaci dostali pod kontrolu a v 0:49 provedli lokalizaci, v 1:37 byl požár zlikvidován.