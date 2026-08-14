V Litvínově hořela průmyslová hala. Plameny ohrožovaly i vedlejší objekty

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  7:58
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Požár průmyslové haly v Litvínově (14. srpna 2026) | foto: HZS Ústeckého kraje

V Litvínově na Mostecku v noci na dnešek hořela průmyslová hala. Na místě zasahovaly desítky hasičů, vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. Předběžnou škodu stanovil vyšetřovatel na tři miliony korun. Příčina požáru se vyšetřuje.

Krátce před 22:00 přijali hasiči na tísňové lince oznámení o kouři poblíž nádraží v Litvínově. Po průzkumu zjistili, že jde o průmyslovou halu. „Oheň ohrožoval i přilehlé objekty,“ uvedli hasiči na síti X.

Požár průmyslové haly v Litvínově (14. srpna 2026)
Požár průmyslové haly v Litvínově (14. srpna 2026)
Požár průmyslové haly v Litvínově (14. srpna 2026)
Požár průmyslové haly v Litvínově (14. srpna 2026)
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Operační středisko postupně vyhlásilo druhý stupeň požárního poplachu a k požáru vyjelo deset jednotek požární ochrany, mezi kterými byly dobrovolné i profesionální jednotky a hasiči z chemičky.

Po příjezdu k události hasiči hasili požár několika proudy, použili i výškovou techniku. Oheň ohrožoval i přilehlé objekty. Postupně situaci dostali pod kontrolu a v 0:49 provedli lokalizaci, v 1:37 byl požár zlikvidován.

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