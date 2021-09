První lízátko šlo k zemi. Ikonická světla hradeckého fotbalového stadionu čeká renovace

Dva těžké jeřáby, čidla snímající tlaky konstrukcí a především přesné výpočty a pevné nervy. Před stavbaři stojí dost možná jedna z největších technických výzev, snesení prvního ze čtyř osvětlovacích stožárů Všesportovního stadionu v Hradci Králové.



Nikdo jim už desetiletí neřekne jinak než lízátka a těžko si lze představit panorama města bez nich.



Stojíme v uctivé vzdálenosti a sledujeme, jak technici upevňují řetězy zhruba dva metry pod obřím kruhem s reflektory. Jeden z jeřábů je přitahuje, aby udržel stožár po celou dobu prací ve svislé poloze. Když je zajištěný, mohou nastoupit svářeči, aby odřízli dvě asi pětimetrové podpěry, které lízátko opírají o hliněný val.

„Ten val je asi pět metrů vysoký, takže podpěry drží lízátko asi v deseti metrech. Celkem měří konstrukce padesát metrů a má bez vybavení 40 tun, se světly a kabely asi 45 tun,“ popisuje parametry lízátek devětaosmdesátiletý Miloš Morávek, který měl před 47 lety, coby hlavní projektant ocelových konstrukcí v hradeckém Stavoprojektu, za úkol navrhnout osvětlení pro tehdy šest let starý stadion.

Než se dělníci pustili do řezání, uchytili podpěru do druhého bagru. Jiskry už létají a za chvíli se svářeči přesouvají na druhý konec ocelové výztuhy. Ještě než se pustí do druhé nohy, musejí statici prověřit údaje ze senzorů.

„Je to technicky nesmírně složitá operace. Věříme v šikovnost chlapů na stavbě a našich inženýrů,“ vypráví mezitím architekt nového stadionu Tomáš Vymetálek.

Zatímco jedna podpěra už se přesouvá vedle na asfalt, svářeči se pouští do odřezávání druhé.

„V tuto chvíli už je nahoře uříznutá a stožár už drží jen jeřáb. Poslední verze je, že ho budeme odřezávat dole, kde jsou takové dva velké šrouby. Pak budeme lízátko už jen vyvažovat a pustíme ho dolů,“ popisuje hlavní inženýr stadionu Robert Prix, zatímco dělníci upevňují ocelová lana druhého jeřábu ke spodní části lízátka.

Odříznutí mohutného stožáru od země se však komplikuje. Dělníci sice odstranili matice, které spojovaly lízátko se základy, ale šroub se nepodařilo vyjmout. Na poradu si přivolali i původního projektanta Miloše Morávka.

„Když jsme odřezali matice, ukázalo se, že šroub a stožár je tam ještě přivařený, takže jsme to museli odřezat celé a původní spoj zůstal na základech,“ vysvětluje stavbyvedoucí Gabriel Suranyi.



Je odřezáno a nastává precizní práce jeřábníků. Nejprve kousek nahoru, do strany a opatrně pokládat. Lízátko se nepatrně hýbe, až při soustředěném pozorování je poznat, že se spodní část přesunuje nad připravenou kozu ze železničních pražců.

„Odsud to je vidět dobře. Až to skončí, půjdu na fernet a černé pivo,“ volá na ostatní přihlížející Vladimír Suchan, který se přišel k branám stadionu na demontáž lízátek podívat.



Světla budou lehčí a menší

„Jsem elektrikář a když se lízátka stavěla, měl jsem na starosti jejich zapojení. Dvě lízátka se dělala dopoledne v rámci směny, další dvě odpoledne v akci Z,“ vzpomíná na dění před 47 lety dnes 75letý důchodce, kterého těší, že po renovaci se dominanty Hradce Králové vrátí zpět nad hrací plochu.



Stavbaři začali s přípravou na demontáž lízátek už v pondělí. K dispozici mají dva těžké jeřáby o nosnosti až 250 tun. Každý den mají v plánu snést jeden ze stožárů. Hotovo má být v pátek. Lízátka budou nechávat na připravených podstavcích uvnitř areálu, kde má probíhat jejich renovace. Zpět se vrátí až po kompletaci tribun nového stadionu.



„Budou posunutá co nejblíže ke hřišti jak to jen půjde, aby co nejvíce osvětlovala hrací plochu. Přesto to ale podle předpisů UEFA nebude stačit, takže je doplní ještě věnec reflektorů pod střechami tribun, aby bylo osvětlení hřiště rovnoměrné,“ vysvětluje Vymetálek.

V minulosti měla lízátka přes 60 reflektorů o výkonu 2 kilowatty. Zhruba před 25 lety došlo k jejich výměně za výkonnější světla s 3,5 kilowattami, ale jejich počet asi o třetinu klesl. Kolik reflektorů zůstane na stožárech po renovaci, zatím není jasné.

„Půjde o LED osvětlení, které má úplně jinou charakteristiku, ta světla jsou lehčí a menší. Ale bude záležet, jakého vybereme dodavatele a jaké budou mít ta světla parametry. Zatím počítáme, že jich tam bude 54, ale může jich být i méně, pokud budou výkonnější,“ objasňuje Prix.

S novou arénou nový spoluvlastník?

Novou arénu pro osm tisíc diváků obkrouží 600 metrů dlouhý běžecký ovál, pod východní tribunou bude stometrový tunel s osvětlenou trojdráhou, do hlediště na hrací ploše se například kvůli koncertu vejde 25 tisíc diváků a do venkovního amfiteátru 1500 lidí, uvnitř má být šest tělocvičen, sedm víceúčelových sálů, až 60 lůžek pro sportovce, počítá se s 12 skyboxy, z toho dvěma velkoprostorovými.

Město si slibuje, že stavba se stane kulturně-sportovním centrem například pro trhy, výstavy, kongresy, plesy nebo divadelní představení.

Hradec Králové, majitel klubu, se dlouhodobě netají přáním najít nového vlastníka. Nejblíž k tomu bylo před čtyřmi lety, kdy však vstup bývalého fotbalového reprezentanta Iva Ulicha neschválilo zastupitelstvo.



Radnice věří, že s novým domovským stadionem půjde hledání partnera podstatně lépe. Zájem nedávno projevil miliárdář Petr Dědek, ale jakákoliv jednání jsou teprve v zárodku.