Na brněnském hlavním nádraží vykolejil vlak, provoz byl přerušený

  16:59aktualizováno  16:59
Provoz na brněnském hlavním nádraží je po částečném vykolejení vlaku znovu obnovený, omezení skončilo před 16:00. Lokomotiva ráno částečně vykolejila při posunu. Většina dálkových spojů jela odklonem podobně jako regionální vlaky, které v některých úsecích ale nahradily i autobusy.

Zprávy z dráhy

Obnovení provozu na nádraží dráhy původně předpokládaly v 11:00, později uváděly 12:00.

„Ve stanici Brno hlavní nádraží došlo během posunu k vykolejení lokomotivy jednou nápravou,“ uvedl ráno mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Lokomotiva vykolejila podle Českých drah zhruba v 07:30 a ve vlaku necestovali lidé.

S ohledem na to mezi hlavním a dolním nádražím v Brně a mezi hlavním nádražím a stanicí Brno-Chrlice jely náhradní autobusy. Vlaky z Židenic na hlavní nádraží v Brně a dál do Modřic jely odklonem, to platilo i pro vlaky v opačném směru, jak uvedly České dráhy.

