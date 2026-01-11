Na brněnském hlavním nádraží vykolejil vlak, provoz byl přerušený

Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
Obnovení provozu na nádraží dráhy původně předpokládaly v 11:00, později uváděly 12:00.
„Ve stanici Brno hlavní nádraží došlo během posunu k vykolejení lokomotivy jednou nápravou,“ uvedl ráno mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Lokomotiva vykolejila podle Českých drah zhruba v 07:30 a ve vlaku necestovali lidé.
S ohledem na to mezi hlavním a dolním nádražím v Brně a mezi hlavním nádražím a stanicí Brno-Chrlice jely náhradní autobusy. Vlaky z Židenic na hlavní nádraží v Brně a dál do Modřic jely odklonem, to platilo i pro vlaky v opačném směru, jak uvedly České dráhy.