„Oznamovatelka policii volala asi kolem půl dvanácté dopoledne,“ uvedla pro IDNES.cz policejní mluvčí Michaela Richterová.
Žena objevila tělo pod skalou v koruně stromu. „Informace o tom, jak dlouho tam tělo muže mohlo být, zatím nemáme,“ doplnila Richterová.
K vyproštění oběti byl na místo povolán také vrtulník, který asistuje pozemním posádkám záchranářů.
„Na místě operuje náš vrtulník a jeho posádku tvoří hasiči a záchranáři, kteří se budou muset slanit k tělu,“ dodala mluvčí policie.
„Výška, ve které se muž nacházel, byla podle odhadů z místa zhruba třicet metrů, přičemž jsme zvažovali jak vyproštění shora, tak zespodu,“ uvedl mluvčí hasičů Jan Sýkora. Nakonec zásah usnadnila přítomnost vrtulníku.
„Lezcům by to trvalo pravděpodobně o hodinu déle, protože by museli na místě vytvořit systém lan, pomocí něhož by stáhli tělo buď dolů, nebo vynesli nahoru,“ poznamenal mluvčí k účasti berounských a řevnických hasičů, kteří tělo vyprostili.
Policisté nyní zjišťují totožnost zemřelého i přesné okolnosti, za kterých k neštěstí došlo.
17. června 2023
