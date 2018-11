Lomeckého partnerka patrně smazala Facebook Prahy 1. Nechtěla jej předat nástupcům

PRAHA Nevšední situací se zabývá nově zvolené vedení Prahy 1. S odchodem předchozích pracovníků městská část přišla také o svůj facebookový účet, kde její aktivity sledovaly tisíce lidí. Smazat jej měla bývalá mluvčí radnice a partnerka předešlého starosty Oldřicha Lomeckého (TOP 09) Veronika Blažková, která jej spravovala.

Skutečnost, že účet, jenž se prezentoval jako oficiální profil městské části, byl před několika dny odstraněn, potvrdil serveru Lidovky.cz nynější starosta Pavel Čižinský (Praha Sobě). Blažková přístupová hesla ke stránce údajně nechtěla předat svým nástupcům, neboť šlo o její soukromou aktivitu. Na případ upozornil i server iDNES.cz.

„Ačkoli facebooková stránka nebyla úředně ukotveným kanálem městské části, vedl na ni odkaz ze stránek Prahy 1, působila tím dojmem a paní Blažková tento kanál bezpochyby spravovala v rámci své pracovní doby,“ okomentoval situaci starosta Pavel Čižinský pro server Lidovky.cz.



„Pokud zaměstnankyně našich předchůdců stránku s několika tisíci fanoušky opravdu smazala - jak vše nasvědčuje - vnímáme tento její krok negativně,“ dodal bratr poslance a starosty Prahy 7 Jana Čižinského.

Smazaný facebookový profil MČ Praha 1.

Bývalá tisková mluvčí Blažková podle jeho slov s radnicí aktuálně nekomunikuje. Není tak zcela zřejmé, co jí ke smazání kanálu, jímž městská část mohla komunikovat s občany, přimělo. Blažková opakovaně nereagovala ani na dotazy serveru Lidovky.cz.

Její partner a předchozí starosta Oldřich Lomecký (TOP 09) redakci sdělil, že se o sociální sítě nikdy nezajímal. O záležitosti tak prý nic netuší. „Já žádný facebookový účet od svých předchůdců ani nepřebíral. Není to žádný hmotný majetek, jde o virtuální záležitost,“ uvedl.



„Jestli někdo pod něčím vystupoval v mediálním prostoru a přestal vystupovat, má to patrně svou logiku. Myslím, že jestli si chtějí páni noví starostové vést facebookové účty, mají dostatek prostoru, aby si s tím poradili,“ doplnil Lomecký. Podle Čižinského současné vedení již usiluje o to, aby co nejrychleji zprovoznilo novou stránku.



Zajímavostí je, že k podobné situaci v minulosti došlo v Praze 8. Končící zástupci tehdy z radničního profilu udělali kanál, jehož prostřednictvím občanům prezentovali falešné zprávy.