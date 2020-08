Loňská střelba v ostravské nemocnici byla rozšířenou sebevraždou

Střelec zahájil palbu bez varování v čekárně traumatologické ambulance nemocniční polikliniky 10. prosince 2019 po 07:00. Pacienty střílel z nelegálně držené zbraně z bezprostřední blízkosti do hlavy a hrudníku. Zabil šest lidí a tři zranil. Sedmou obětí se stala kriticky zraněná žena, která zemřela o dva dny později.

Tragédie se výrazně dotkla příslušníků bezpečnostních složek. Na místě zemřeli dva pracovníci Vězeňské služby (VS) i manželka zaměstnance Celní správy ČR. Jeden z příslušníků VS doprovázel k lékaři nezletilou dceru, život jí zachránil tím, když ji před střelcem zaštítil vlastním tělem. Generální ředitel VS Petr Dohnal udělil Petru Langovi in memoriam Medaili za statečnost.

Dvaačtyřicetiletému pachateli činu z Opavska se podařilo z nemocnice odejít před příjezdem policie. Navštívil svou matku, které se s činem svěřil a oznámil jí, že se zabije. Později spáchal sebevraždu v Děhylově na Opavsku, asi osm kilometrů od fakultní nemocnice. Svým zraněním podlehl po půlhodinové resuscitaci.

Policisté vyšetřovali motiv či to, kde pachatel získal nelegálně drženou zbraň. Jednou z vyšetřovacích verzí byla údajná nemoc útočníka, který na sociálních sítích uváděl, že trpí rakovinou. Podle médií byl střelec stavební technik, zhruba od půlky října byl nemocný. Jeho zaměstnavatel v této souvislosti uvedl, že posledních 14 dní byl v pracovní neschopnosti a myslel si, že trpí závažnou chorobou. Lékaři ale na nic nepřišli, takže ho neměli jak léčit.

Podle policie mohla být motivem nespokojenost muže s tím, jak lékaři přistupovali k jeho léčbě. "Vyšetřování nepotvrdilo, že by muž byl fyzicky nemocný. Vše ale směřuje k nějakému duševnímu onemocnění. S tímto policie pracuje," uvedl v červnu státní zástupce David Bartoš.

V polovině srpna Bartoš oznámil, že policie případ odložila. Rozhodla tak proto, že pachatel je mrtvý. A dnes Bartoš před novináři v Ostravě dodal, že střelba byla podle výsledků vyšetřování rozšířenou sebevraždou. Střelec útočil s představou, že je nevyléčitelně nemocný a lékaři mu nechtějí pomoci. Rozhodl se zabít a nechtěl v tom být sám.

Po činu bylo u vchodu do polikliniky zřízeno provizorní pietní místo, kde mohli lidé zapálit svíčku či položit květiny. V květnu ostravský magistrát oznámil, že v místě vznikne památník obětem, který vytvoří výtvarník Lukáš Dvorský.

Památku zesnulých uctili minutou ticha ostravští a krajští zastupitelé, uskutečnila se také mše v nemocnici. Soustrast vyjádřili i politici. Premiér Andrej Babiš (ANO) při návštěvě Ostravy řekl, že k uctění památky obětí střelby se po celé republice rozezní sirény; v poledne 17. prosince 2019 houkaly dvě minuty a 20 vteřin. Naposledy se sirény kvůli uctění památky neštěstí rozezněly 22. prosince 2018, kdy připomněly 13 obětí důlního výbuchu ve Stonavě na Karvinsku.

Na podporu zraněných i rodin obětí vznikla sbírka, která se uzavřela 31. března. Na sbírkový účet přispělo zhruba 6000 dárců z řad jednotlivců, spolků, organizací, firem a dalších subjektů. Na účet poslali více než osm milionů korun. Vznikly i další účty, které souvisejí s konkrétní rodinou, lidé například poslali rodinám dvou dozorců Vězeňské služby (VS), kteří zahynuli při střelbě, 1,66 milionu korun.

Ocenění za vysoce profesionální koordinaci bezpečnostního zásahu se dostalo řediteli moravskoslezských policistů Tomáši Kuželovi. Získal Medaili hejtmana a Čestné uznání. Kužel uvedl, že to není cena pro něj, ale pro všechny policisty, kteří se na zásahu podíleli. Kužel při převzetí ocenění vyjádřil uznání také lékařům.

Střelba v Ostravě je druhou nejtragičtější událostí svého druhu v Česku. Více obětí si vyžádala jen střelba v restauraci Družba v Uherském Brodě v únoru 2015, kdy dlouhodobě nezaměstnaný elektrikář Zdeněk Kovář zastřelil osm lidí a nakonec i sebe.