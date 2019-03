Loučení s Věrou Bílou. Lidé se sjíždí do Rokycan, kde proběhne pohřeb královny romské písně

Rokycany V sobotu dopoledne se rodina, kolegové i fanoušci rozloučí s legendární romskou zpěvačkou Věrou Bílou v rokycanském římskokatolickém kostele Panny Marie Sněžné.

Podle slov Milana Mikuliče, prasynovce Bílé, bude v půl jedenácté přivezena

Věra Bílá (†64) Narodila se 22. května 1954 v Rokycanech do muzikantské rodiny Giňů. Jako talentovaný samouk vyrůstala na cimbálové muzice a proslavila se zejména vystupováním s rokycanskou kapelou Kale. Zpívala i se zpěvačkou Idou Kelarovou, širšímu publiku Bílou přiblížila písničkářka Zuzana Navarová. Výborně kariérně našlápnuto měla i díky hudebnímu manažerovi Jiřímu Smetanovi.

Vyprodávala koncertní haly po celém světě. Zpívala v pařížské Olympii, v newyorské Carnegie Hall nebo v opeře v Madridu.

Hudební kritik Jiří Černý o ní řekl, že byla jedním z největších talentů u nás, ne jenom mezi romskými muzikanty, ale obecně. „Měla pod vedením manažera Jiřího Smetany rozjetou ohromnou kariéru, ale bohužel ji to moc nezajímalo. Měla všechny předpoklady s výjimkou jednoho, ale strašně důležitého - a to byla pracovitost a spolehlivost,“ řekl ČTK.

Zpěvačku dlouho trápila také silná lupenka a přestože měla velmi úspěšnou kariéru, mnohem více ji přitahovaly hrací automaty, kterým nedokázala odolávat a zadlužila se. V roce 2013 přišla o svého třiatřicetiletého adoptovaného syna, krátce nato i o manžela.



Na podzim 2018 prohlásila, že bez hudby umře. Chtěla se proto opět vrátit ke koncertování, se zpěvákem Janem Bendigem a dvěma členy kapely Kale Milanem Krokou a klavíristou Robertem Červeňákem se chystala na březnové turné.

rakev, kněz pak zahájí bohoslužbu v 11 hodin, která potrvá zhruba půl hodiny. Smuteční hosté se následně z náměstí vydají ke zhruba kilometr a půl vzdálenému hřbitovu.„Kdo bude chtít, může jít za rakví v průvodu, kdo ne, dopraví se autem nebo autobusem,“ upřesnil Mikulič.

Pohřeb hudbou doprovodí kapely z řad rodinných příslušníků Věry Bílé, kteří jsou dle slov Milana Mikuliče výbornými muzikanty. Skupina Kale, s nimiž se Věra Bílá proslavila, na pohřbu ale nezahraje. Podle Mikuliče byly oblíbenými písněmi Věry Bílé právě ty, ve kterých se zpívalo o rodině.

Památník Věry Bílé a romské oslavy věnované zpěvačce

„Měl jsem nápad, že bychom nechali udělat pamětní desku nebo lavičku, jako vzpomínku na Věru. Ráda sedávala na náměstí na lavičce. Ale byl to jen nápad, nevíme, co se bude realizovat. Založil jsem proto transparentní účet a lidé volají a píší, kam mohou přispět,“ uvedl Milan Mikulič s tím, že k pátečnímu dni se vybralo zhruba 18 tisíc korun. „Až budeme mít sto tisíc, uvidíme, co vymyslíme. Chceme, aby to bylo důstojné. Plánujeme oslovit i plzeňskou uměleckou školu o návrh. Zatím je to ale moc horké,“ podotkl.

Památku královny romské hudby uctí i během oslav Mezinárodního dne Romů, jehož letošní tváří měla být právě Věra Bílá. Přestože byl život romské pěvecké divy plný kontroverzí i pohnutých událostí a nakonec vítězily herní automaty, patřila na přelomu tisíciletí mezi nejúspěšnější české umělce, a to zejména ve světě. O Věře Bílé psaly velké světové deníky, její hlas zahraniční tisk přirovnával k Elle Fitzgeraldové.

Zpěvačka, která žila na ubytovně v Rokycanech, chystala velký návrat na koncertní pódia, přestože se dlouhodobě potýkala s nemocemi. 12. března, pár dní před prvním plánovaným koncertem, Věra Bílá podlehla infarktu v plzeňské fakultní nemocnici.