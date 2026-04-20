Citelná změna počasí v neděli přinesla do Česka i první silnější bouřky. Nejvýraznější byly na severu Čech, informovali meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu.
Na Jičínsku v trojúhelníku mezi obcemi Studeňany, Úlibice a Radim se dokonce vyskytlo slabé tornádo. Vyfotil ho a snímek redakci iDNES.cz poskytl Pavel Berný, který ho zveřejnil na sociálních sítích na účtu Lovci bouřek.
„Tromba nebo spíše první letošní slabounké tornádo se možná v neděli okolo 17:30 vyskytlo na Jičínsku,“ uvedl. Přesné vyhodnocení jevu podle něj určí až odborníci.
Ze snímků není patrné, jestli se sloupec rotujícího vzduchu dotkl země, což je podmínka pro to, aby se jednalo o tornádo.
Silnou bouřku zaznamenali Lovci bouřek také 20 kilometrů severovýchodně od hranice Nymburska. „Lepší strukturu získala až dále východním směrem,“ uvedli k fotkám formující se bouřky. Výjimečně se mohou bouřky podle ČHMÚ objevit i během pondělí.
V Česku je podle meteorologů zdokumentováno přibližně jedno až pět tornád ročně. Většinou jen někdo v atmosféře vyfotí nebo natočí nepřehlédnutelný vír, převážně na mobil.
Tornáda se klasifikují takzvanou Fujitovou stupnicí od F0 do F5. Zatím v Česku není oficiálně zaznamenáno žádné, které by bylo silnější než F3. Při něm se rychlost větru pohybuje od 219 do 263 kilometrů za hodinu.