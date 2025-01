Nákup stíhaček F-35 se podle Metnara prodraží. Rezort obrany nesouhlasí

Kabinet se pouze seznámil s materiálem, který se věnoval tématu zvýšení cen u takzvané výrobní šarže 18, která nezahrnuje letadla pro Česko. Ministerstvo to sdělilo ČTK. Metnar nicméně trvá na svém. Pořízení 24 letounů F-35A Lightning II schválila vláda v září 2023, loni v lednu ho potvrdila podpisem memoranda. Za stíhačky, související vybavení, výcvik, munici a zajištění životního cyklu Česko zaplatí 106 miliard korun, dalších 44 miliard korun půjde zejména na infrastrukturu, palivo, přípravu personálu a odvod DPH.

Vcelku tak za ně zaplatí 150 miliard korun, jde o nejdražší nákup pro českou armádu. Náklady na pořízení a provoz stíhaček F-35 do konce jejich životnosti v roce 2069 ministerstvo obrany odhaduje na 322 miliard korun.

Metnar uvedl, že ani ne po roce od uzavření smlouvy na nákup předražených letounů F-35 za víc 300 miliard ve středu ministryně obrany informovala vládu, že se nákup prodraží a není ani jisté, o kolik desítek miliard. Dodal, že před takovým vývojem hnutí ANO varovalo.

Lubomír Metnar @metnarl Nevím, zda na @ObranaTweetuje chápete psaný text. Tedy já vám jej vysvětlím. U šarže č. 18 dochází k nárůstu cen - tato informace je indikací cenového vývoje, tedy budoucího nárůstu cen a lze předpokládat, že k cenové aktualizaci následně dojde i u letounů pro ČR vyrobených v… https://t.co/jGJtt926O7 https://t.co/20k1nW2ZJv oblíbit odpovědět

Ministerstvo obrany jeho vyjádření odmítlo. Uvedlo, že materiál se týkal zvýšení cen u šarže 18, které nezahrnuje letadla pro ČR. „My nakupujeme letadla ze šarží 21 až 26. S přirozeným růstem cen navíc v kalkulaci počítá inflační doložka. Zdražování se tak nekoná,“ dodalo.

Metnar následně uvedl, že nárůst cen u šarže číslo 18 je indikací budoucího nárůstu cen. „Lze předpokládat, že k cenové aktualizaci následně dojde i u letounů pro ČR vyrobených v šarži číslo 21 až 26. Tedy nárůst cen se konat bude, jen teď nevíte, jak bude nárůst pro ČR vysoký,“ reagoval exministr na vyjádření ministerstva.

Podle obrany je růst cen vzhledem k inflaci přirozený vývoj. „A předpokládané náklady na projekt F-35, které jsme zveřejnili, díky inflační doložce s růstem kalkulují. Zásadně tak odmítáme, že by se předpokládané náklady, se kterými v kalkulacích počítáme, navyšovaly,“ sdělilo ministerstvo.

První letouny F-35 pro českou armádu mají být hotové v roce 2029, čeští piloti na nich zahájí výcvik ve Spojených státech. Všechny stroje by měly do ČR dorazit do roku 2035.