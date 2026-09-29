Platy policistů a hasičů vzrostou, slíbil Metnar. Odbory mají výhrady

Ministr řekl, že se situace už velmi pravděpodobně nezmění. Ministerstvo vnitra chce, aby byl k začátku roku 2029 nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy 50 000 korun. Vláda podle ministra počítá s navyšováním míst u policistů a hasičů a navýšením prostředků na kybernetickou bezpečnost o 240 milionů korun.
„Samozřejmě, že k tomu byly připomínky, ale nenašel se lepší model,“ řekl Metnar. Uvedl, že jednání s odbory bylo dlouhé, ale konstruktivní. Podle ministra je rozdělení peněz do tarifní části a do stabilizačního příplatku spravedlivější. „Myslím, že jsme dosáhli maximum možného,“ uvedl.
Odborářům se plán ministerstva vnitra nadále nelíbí. Předseda Unie bezpečnostních složek Aleš Lehký řekl, že v několika příštích dnech sjednotí stanovisko s ostatními odborovými hnutími v resortu a budou žádat o jednání s předsedou vlády Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou (oba ANO). Unie žádá, aby peníze na plánované zvýšení platů policie či hasičů šly pouze do tarifů.
„Všechny významné odborové organizace zastupující příslušníky bezpečnostních sborů drží společnou linku – požadavek na navýšení základních tarifů o deset procent,“ uvedla Unie bezpečnostních složek ještě před jednáním na webu.
Cílem ministerstva vnitra je podle Metnara to, aby průměrný plat policistů i hasičů přesahoval 65 000 korun měsíčně. Přidáno dostanou i občanští zaměstnanci. Ministr již dříve také řekl, že by u policie mělo postupně přibýt zhruba 1500 míst, u hasičů asi stovka míst. Navýšit by se podle ministra měly i prostředky pro dobrovolné hasiče, a to o 50 milionů korun.