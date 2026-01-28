„Lucie Výborná je mimořádná osobnost Českého rozhlasu. Její práce dalece přesahuje běžné moderování. Po dvou desetiletích systematicky nastavovala laťku toho, jak má vypadat poctivý, respektující, a přitom velmi otevřený rozhovor. Českému rozhlasu dala obrovský kus sebe a já jí za to chci upřímně a z celého srdce poděkovat,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
Lucie Výborná patří dlouhodobě k nejoblíbenějším osobnostem Českého rozhlasu, a to nejen v lineárním vysílání, ale i v odloženém (on-demand) poslechu. Její rozhovory se pravidelně řadí mezi nejposlouchanější audioobsah napříč platformami.
„Mám radost, že jsem mohla 20 let toho nejlepšího, co umím, odevzdat veřejnoprávní službě, kterou považuji v dnešní době za obzvlášť důležitou. Duch rozhlasového domu na Vinohradské 12 je neopakovatelný,“ připojila Výborná.
Po odchodu z Českého rozhlasu se Výborná chystá rozjet vlastní autorský projekt – podcast. „Lucie svými rozhovory po dvacet let významnou měrou přispívala k úspěchu Českého rozhlasu Radiožurnál. Do další profesní etapy jí přejeme hodně štěstí, úspěchu a spokojenosti,“ doplnil ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan.
Pořad, který na stanici Radiožurnál Výborná moderovala, změní název na „Host Radiožurnálu“ a bude ho moderovat Jan Pokorný.
„Jan Pokorný již delší dobu s Lucií Výbornou v rozhovorech alternoval. Po dobu zimních olympijských her ho bude střídat také Martin Balucha, který bude přinášet zajímavé rozhovory z dějiště her,“ dodal Suchan.