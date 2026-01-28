Lucie Výborná po 20 letech končí v Českém rozhlase, chystá vlastní podcast

Na konci ledna odchází z Českého rozhlasu moderátorka Lucie Výborná, dlouholetá tvář a hlas pořadu Host Lucie Výborné. Ve veřejnoprávním médiu pracovala 20 let. Generální ředitel Výbornou za její přínos uvedl v roce 2013 do rozhlasové Síně slávy. Její loučení s Českým rozhlasem souvisí s nastartováním sólové dráhy ve vlastním podcastu.
„Lucie Výborná je mimořádná osobnost Českého rozhlasu. Její práce dalece přesahuje běžné moderování. Po dvou desetiletích systematicky nastavovala laťku toho, jak má vypadat poctivý, respektující, a přitom velmi otevřený rozhovor. Českému rozhlasu dala obrovský kus sebe a já jí za to chci upřímně a z celého srdce poděkovat,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Lucie Výborná patří dlouhodobě k nejoblíbenějším osobnostem Českého rozhlasu, a to nejen v lineárním vysílání, ale i v odloženém (on-demand) poslechu. Její rozhovory se pravidelně řadí mezi nejposlouchanější audioobsah napříč platformami.

„Mám radost, že jsem mohla 20 let toho nejlepšího, co umím, odevzdat veřejnoprávní službě, kterou považuji v dnešní době za obzvlášť důležitou. Duch rozhlasového domu na Vinohradské 12 je neopakovatelný,“ připojila Výborná.

Po odchodu z Českého rozhlasu se Výborná chystá rozjet vlastní autorský projekt – podcast. „Lucie svými rozhovory po dvacet let významnou měrou přispívala k úspěchu Českého rozhlasu Radiožurnál. Do další profesní etapy jí přejeme hodně štěstí, úspěchu a spokojenosti,“ doplnil ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan.

Pořad, který na stanici Radiožurnál Výborná moderovala, změní název na „Host Radiožurnálu“ a bude ho moderovat Jan Pokorný.

„Jan Pokorný již delší dobu s Lucií Výbornou v rozhovorech alternoval. Po dobu zimních olympijských her ho bude střídat také Martin Balucha, který bude přinášet zajímavé rozhovory z dějiště her,“ dodal Suchan.

