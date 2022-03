‚Nebojte se jich, vždyť mají jen vousy.‘ Kadyrov měl Ukrajince děsit jako brutální videa IS, nepovedlo se

Lumír Němec

Lidovky.cz: Jedním z vašich úkolů v rámci speciálních jednotek bylo chránit významné činitele v rizikových oblastech – v Kosovu, Iráku a Afghánistánu. Dostali jste se přitom někdy do krizové situace?

Musím říct, že naštěstí ne. Nechci popisovat strategii a detaily práce speciálních jednotek, ale když to zobecním – podstata ochrany VIP činitelů je eliminace rizik. Pokud dojde k selhání, nejčastěji to znamená, že ochranka prostě a jednoduše něco podcenila – k přímé konfrontaci dochází málokdy.