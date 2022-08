Vojenská služba v omezené míře by nebyla na škodu, třeba formou docházky, míní bývalý voják

Lidovky.cz: Ministerstvo obrany připravilo návrh zákona, podle kterého by mohlo shromažďovat údaje o občanech, kteří mají brannou povinnost. Resort ho už předložil do připomínkového řízení. Co si o tom myslíte?

Něco se děje, a to je dobře. Válka na Ukrajině změnila mnohé, včetně toho, jak občané a stát vnímají obranu republiky. Když budeme vycházet ze zkušeností z Ukrajiny, tak v první fázi teritoriální obrany civilisté zaujímali velkou roli. Je jasné, že v našich podmínkách, kdy máme asi třiceti tisícovou armádu, tak kdyby nás někdo napadl, tak samotná armáda na to nestačí. Teď tedy nepočítám NATO a mluvím čistě o České republice. To znamená, že v případě války je potřeba povolat do zbraně mnohem více lidí. Musíme mít nějakou zálohu. Upozorňuji ale, že jsem návrh zákona nečetl, takže se můžeme bavit pouze v obecné rovině.