Má smysl nosit dvě roušky najednou? Ministr Blatný je doporučuje jako alternativu k respirátoru

PRAHA Už před dvěma týdny jsme přinesli zprávu, že odborníci na veřejné zdraví v USA doporučují lidem nosit dvě roušky najednou. Nyní se k podobnému chování nabádá i české ministerstvo zdravotnictví.

Jde především o reakci na výskyt nových mutací koronaviru, které jsou nakažlivější. Lidé si mají místo jedné chirurgické roušky nasadit hned dvě, aby zvýšili ochranný efekt (v USA je možné na chirurgickou ústenku dávat jen bavlněnou, pozn. red). Dvojité zakrytí úst a nosu má podle odborníků simulovat ochranu respirátorem typu FFP2.

„Je to bariéra před virem, dává to smysl a mohlo by to být efektivnější,“ vyjádřil se k nošení dvou roušek najednou hlavní vládní epidemiolog Anthony Fauci pro americkou televizní stanici NBC.

Ředitelka amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Rochelle Walenskyová upozorňuje, že respirátory mohou být „nepohodlné a mohou tak širokou veřejnost odrazovat od důsledného nošení.“

Český ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) je nicméně stále doporučuje jako nejlepší variantu. „Různé svépomocně vyrobené tkaniny nebude nadále možné považovat za dostatečnou ochranu,“ řekl. Lidem doporučil, aby dali přednost respirátorům nejméně třídy KN95 nebo FFP2.

V pondělí ministerstvo zdravotnictví nařídí nošení respirátorů, nanoroušek nebo dvou chirurgických ústenek v místech, kde je větší koncentrace lidí. Podle ministra zdravotnictví půjde o obchody, veřejnou dopravu a další místa, která budou vypsána v mimořádném opatření.