Naše škrty se nedotknou běloruské opozice, ujišťoval Macinka Cichanouskou

Vicepremiér Macinka je jedním z českých zástupců na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Ve stejný den měl na programu dvoustranná jednání.
V sobotu večer šéf české diplomacie vystoupí v rámci panelové diskuze s bývalou americkou ministryní zahraničí Hillary Clintonovou a polským protějškem Radoslawem Sikorským. Také Cichanouská bude na konferenci debatovat, a to o budoucnosti Běloruska.
Cichanouská cestuje po světě a snaží se přesvědčovat zahraniční politiky, aby podporovali prodemokratické hnutí v Bělorusku.
Do exilu se uchýlila po běloruských prezidentských volbách v roce 2020, kdy úřady vyhlásily vítězem dlouholetého autoritářského vládce země Alexandra Lukašenka. Opozice volby označila za zfalšované, ve skutečnosti podle ní vyhrála právě Cichanouská. Západ oficiální výsledky odmítl uznat.