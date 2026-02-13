Naše škrty se nedotknou běloruské opozice, ujišťoval Macinka Cichanouskou

  21:35aktualizováno  21:35
Ministr zahraničí Petr Macinka se v pátek na okraj Mnichovské bezpečnostní konference sešel s vůdkyní běloruské opozice Svjatlanou Cichanouskou. Na Facebooku o tom informovalo ministerstvo zahraničí. Podle něj ujistil běloruskou političku, že úsporná opatření jeho ministerstva se nedotknou programů na podporu běloruské opozice.
Český ministr zahraničí Petr Macinka se na okraj Mnichovské bezpečnostní konference sešel s vůdkyní běloruské opozice Svjatlanou Cichanouskou. (13. února 2026) | foto: MZV / FB

Vicepremiér Macinka je jedním z českých zástupců na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Ve stejný den měl na programu dvoustranná jednání.

V sobotu večer šéf české diplomacie vystoupí v rámci panelové diskuze s bývalou americkou ministryní zahraničí Hillary Clintonovou a polským protějškem Radoslawem Sikorským. Také Cichanouská bude na konferenci debatovat, a to o budoucnosti Běloruska.

Cichanouská cestuje po světě a snaží se přesvědčovat zahraniční politiky, aby podporovali prodemokratické hnutí v Bělorusku.

Do exilu se uchýlila po běloruských prezidentských volbách v roce 2020, kdy úřady vyhlásily vítězem dlouholetého autoritářského vládce země Alexandra Lukašenka. Opozice volby označila za zfalšované, ve skutečnosti podle ní vyhrála právě Cichanouská. Západ oficiální výsledky odmítl uznat.

