Macinka přijme slovenského ministra zahraničí. Chtějí rozvíjet vztahy

Iniciativa ministrů zahraničí vychází z pozice současné české vlády prohlubovat vztahy s naším východním sousedem. Již v březnu letošního roku vláda připravila memorandum o vzájemné spolupráci, na základě kterého mají obě země spolupracovat v energetice, dopravě, obraně, kultuře, vzdělávání, vědě a výzkumu, zdravotnictví nebo financích. Macinka s Blanárem se sešli už loni v prosinci v Bratislavě.
Vládní kabinet expremiéra Petra Fialy v předchozích letech omezil mezivládní konzultace se slovenskou vládou na minimum. Fiala to mimo jiné vysvětloval tím, že navázání intenzivnějších vztahů nepovažuje za vhodné kvůli „výrazným rozdílům v názorech na klíčová zahraničněpolitická témata“. Země se podle něj lišily zejména v pohledu na ruskou agresi na Ukrajině.