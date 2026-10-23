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Macinka přijme slovenského ministra zahraničí. Chtějí rozvíjet vztahy

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  11:02aktualizováno  11:02
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Nový český ministr zahraničí Petr Macinka (vlevo) se sešel se svým slovenským...

Nový český ministr zahraničí Petr Macinka (vlevo) se sešel se svým slovenským kolegou Jurajem Blanárem (16. prosince 2025) | foto: ČTK

Nový český ministr zahraničí Petr Macinka (vlevo) se sešel se svým slovenským...
Nový český ministr zahraničí Petr Macinka v Bratislavě (16. prosince 2025).
Nový český ministr zahraničí Petr Macinka se sešel se svým slovenským kolegou...
Nový český ministr zahraničí Petr Macinka se sešel se svým slovenským kolegou...
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Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) v Černínském paláci dnes přijme svého slovenského protějška Juraje Blanára. Budou připravovat společné zasedání obou vlád, které má přispět k rozvoji česko-slovenských vztahů. Společné konzultace mají být naplánované na celé roky 2027 a 2028.

Iniciativa ministrů zahraničí vychází z pozice současné české vlády prohlubovat vztahy s naším východním sousedem. Již v březnu letošního roku vláda připravila memorandum o vzájemné spolupráci, na základě kterého mají obě země spolupracovat v energetice, dopravě, obraně, kultuře, vzdělávání, vědě a výzkumu, zdravotnictví nebo financích. Macinka s Blanárem se sešli už loni v prosinci v Bratislavě.

Vládní kabinet expremiéra Petra Fialy v předchozích letech omezil mezivládní konzultace se slovenskou vládou na minimum. Fiala to mimo jiné vysvětloval tím, že navázání intenzivnějších vztahů nepovažuje za vhodné kvůli „výrazným rozdílům v názorech na klíčová zahraničněpolitická témata“. Země se podle něj lišily zejména v pohledu na ruskou agresi na Ukrajině.

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