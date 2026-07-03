Orbánová se s Macinkou potkala již při své návštěvě České republiky na konci letošního května, krátce po svém zvolení do funkce maďarské ministryně zahraničí. Byla to jedna z jejích prvních zahraničních cest, kromě Česka navštívila také například Polsko či Švédsko. Podle vyjádření Macinkova resortu to potvrdilo silný potenciál česko-maďarských vztahů.
Nyní na toto setkání navazuje jednání v Budapešti. Kromě Orbánové si má Macinka promluvit také s předsedou zahraničního výboru Národního shromáždění Mártonem Ádámem Hajduem a s předsedou poslaneckého klubu Fidesz Gergelyem Gulyásem.
O čem přesně budou politici jednat, není jisté, ministerstvo uvedlo, že se setkání změří na prohloubení spolupráce ve střední Evropě a na západním Balkánu.
Samotná Anita Orbánová byla ještě nedávno ředitelkou maďarské pobočky Vodafonu pro vnější vztahy, byla také členkou představenstva české chemické společnosti Draslovka. Od května vede resort zahraničí a je také vicepremiérkou nové Magyarovy vlády.
Stejně jako Magyar i ona v minulosti spolupracovala s Viktorem Orbánem (příbuzní nejsou), byla součástí diplomacie několika jeho vlád. Orbánová také shodou okolností seděla ve správní radě Globsecu, ale po volbách na tuto funkci rezignovala.
Nový maďarský kabinet pod velením Petera Magyara vzešel z dubnových voleb, v nichž jeho strana Tisza porazila šestnáct let vládnoucí stranu Fidesz Viktora Orbána. Ta utrpěla drtivou porážku, Orbán se dokonce vzdal poslaneckého mandátu.
Právě jeho přitom Macinka podporoval ještě před volbami. „Je statisticky dokázáno, že osobnosti jako Michelangelo Buonarroti se rodí přibližně každých 500 let. Jednoho takové člověka z Maďarska znám docela dobře. Není jím nikdo jiný než váš premiér. Když vstoupí do místnosti, je to, jako by vstoupilo samo Maďarsko,“ prohlásil 23. března Macinka směrem k Orbánovi.