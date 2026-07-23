Macinka míří do Chorvatska. Bude jednat s premiérem a uctí památku zesnulých Čechů

  7:06aktualizováno  8:54
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Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na summitu NATO v Ankaře. (7. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Místopředseda vlády a ministr zahraničí Petr Macinka odlétá na dvoudenní návštěvu Chorvatska. V Záhřebu ho čekají politická jednání s jeho protějškem a premiérem Andrejem Plenkovićem. Ještě předtím se však zastaví ve Splitu, kde proběhne pietní akt za čtyři české občany, kteří v červnu tragicky zahynuli při nehodě na moři. Do vyšetřování však mluvit nehodlá.

Pracovní cesta začne ve čtvrtek příletem do Splitu, kde ministr položením věnců uctí památku nedávno zesnulých českých turistů. „Během návštěvy se seznámíme s detaily té nehody, ale naše delegace určitě nebude vstupovat do vyšetřování,“ uvedl Macinka.

V odpoledních hodinách se pak na pobřeží setká s českými policisty, kteří v zemi tradičně vypomáhají během rušné letní turistické sezony. V podvečer se česká delegace přesune do hlavního města.

Do Chorvatska jede i Šťastný

Součástí delegace je také ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). „Chci otevřít možnost společných tréninkových kempů českých reprezentací v Chorvatsku, výměny zkušeností při budování sportovní infrastruktury a samozřejmě školního sportu,“ řekl Šťastný.

Páteční část cesty již bude v diplomatickém duchu. Ministr zahraničí ráno nejprve zahájí odborný seminář zaměřený na jadernou energetiku a následně usedne k jednacímu stolu se svým chorvatským protějškem Gordanem Grlićem Radmanem.

Právě posílení česko-chorvatské spolupráce v oblasti jaderné energetiky je podle ministra hlavním tématem cesty. Do Chorvatska proto s delegací odcestovali zástupci českého jaderného průmyslu včetně společností ČEZ, ŠKODA JS, ministerstva průmyslu a obchodu, Ústavu jaderného výzkumu Řež nebo Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

„Chorvatsko je podobně jako Česká republika na cestě od uhlí k jádru. My jsme na této cestě trošku dál, to znamená máme spoustu zkušeností, o které se můžeme podělit s chorvatskými partnery,“ uvedl před odletem Macinka.

Dvoudenní misi na Balkáně pak v pátek uzavře polední schůzkou s chorvatským premiérem Andrejem Plenkovićem. Posledním bodem na programu delegace je ceremoniální položení věnce u Památníku vlasti.

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