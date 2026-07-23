Macinka míří do Chorvatska. Bude jednat s premiérem a uctí památku zesnulých Čechů

Pracovní cesta začne ve čtvrtek příletem do Splitu, kde ministr položením věnců uctí památku nedávno zesnulých českých turistů. „Během návštěvy se seznámíme s detaily té nehody, ale naše delegace určitě nebude vstupovat do vyšetřování,“ uvedl Macinka.
V odpoledních hodinách se pak na pobřeží setká s českými policisty, kteří v zemi tradičně vypomáhají během rušné letní turistické sezony. V podvečer se česká delegace přesune do hlavního města.
Do Chorvatska jede i Šťastný
Součástí delegace je také ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). „Chci otevřít možnost společných tréninkových kempů českých reprezentací v Chorvatsku, výměny zkušeností při budování sportovní infrastruktury a samozřejmě školního sportu,“ řekl Šťastný.
Páteční část cesty již bude v diplomatickém duchu. Ministr zahraničí ráno nejprve zahájí odborný seminář zaměřený na jadernou energetiku a následně usedne k jednacímu stolu se svým chorvatským protějškem Gordanem Grlićem Radmanem.
Právě posílení česko-chorvatské spolupráce v oblasti jaderné energetiky je podle ministra hlavním tématem cesty. Do Chorvatska proto s delegací odcestovali zástupci českého jaderného průmyslu včetně společností ČEZ, ŠKODA JS, ministerstva průmyslu a obchodu, Ústavu jaderného výzkumu Řež nebo Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
„Chorvatsko je podobně jako Česká republika na cestě od uhlí k jádru. My jsme na této cestě trošku dál, to znamená máme spoustu zkušeností, o které se můžeme podělit s chorvatskými partnery,“ uvedl před odletem Macinka.
Dvoudenní misi na Balkáně pak v pátek uzavře polední schůzkou s chorvatským premiérem Andrejem Plenkovićem. Posledním bodem na programu delegace je ceremoniální položení věnce u Památníku vlasti.