„Milý člověk, píše hlavně v noci.“ Lidé na sítích šíří Macinkovo číslo, utahují si z SMS

„Kdyby náhodou někdo hledal nového kámoše na výměnu pár milých SMS,“ stojí v jednom z příspěvků na sociálních sítích. K němu je připojen snímek z webové stránky IKV, kde bylo ještě do středečního dopoledne viditelné číslo ministra zahraničí a šéfa Motoristů Macinky. Macinka v institutu do loňského podzimu působil jako mluvčí, po zvolení do Poslanecké sněmovny ve funkci skončil.
Redakce iDNES.cz se v této souvislosti obrátila na současnou mluvčí institutu Michaelu Žalskou. „Děkuji za upozornění. Kontakt jsem smazala, respektive aktualizovala,“ uvedla na dotaz Žalská, po upozornění redakcí je již ona uvedena jako kontakt pro média.
„Píše zejména pozdě v noci a nad ránem“
Macinkovo číslo ale už koluje po sociálních sítích. Lidé si tak utahují z jeho SMS, které adresoval prezidentovi Petru Pavlovi. Macinka je poslal jeho spolupracovníkovi Petru Kolářovi minulý týden večer a v noci na úterý.
Lidé také na různých internetových platformách, kde se hodnotí rizikovost čísel, dávají Macinkově číslu negativní hodnocení.
„Milý člověk. Píše zejména v pozdě v noci a nad ránem. Někdy nestřízlivý,“ stojí v jednom komentáři ohledně rizikovosti čísla. Další jej označují za obtěžující. „Vyhrožuje extrémní kohabitací,“ recenzoval další uživatel Macinkovo číslo. Odkazoval tak na obsah zpráv adresovaných Pavlovi, v nichž Macinka píše „o extrémním případu kohabitace“.
„Nějakej rádoby ministr, co si léčí komplexy. Doporučuji volat, volat, volat,“ stojí v další recenzi.
Redakce iDNES.cz požádala o reakci i Macinku, dosud na dotazy nereagoval.
Textové zprávy ministra zahraničí zveřejnil Pavel minulý týden, označil je za pokus o vydírání, to Macinka odmítl. Ministr v nich napsal, že „stojí před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem“. S Pavlem je ve sporu kvůli tomu, že prezident odmítá jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.
Pavel podle něj může získat klid, když bude Turek na ministerstvu životního prostředí. „Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace,“ uvedl a doplnil, že má podporu jak premiéra Andreje Babiše, tak hnutí SPD.
Babiš se Macinky zastal a v minulém týdnu prohlásil, že ho nehodlá odvolat z postu ministra zahraničí. Spolupráce s ním je podle něj výborná.
Macinka v letech 2008 až 2013 pracoval jako zástupce ředitele tiskového odboru prezidentské kanceláře Václava Klause. Po odchodu z Hradu se stal zaměstnancem nově vzniklého Institutu Václava Klause, kde až do svého zvolení do Sněmovny působil jako mluvčí.
27. ledna 2026