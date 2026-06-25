Macinka dnes pošle přihlášku na summit NATO pro prezidenta i doprovod, řekl Babiš

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Český předseda vlády Andrej Babiš na schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky...

Český předseda vlády Andrej Babiš na schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky (23. června 2026) | foto: Reuters

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Ministr zahraničí Petr Macinka dnes pošle žádost na rozšíření delegace na summit NATO v Ankaře o prezidenta, potvrdil Babiš před odletem na konferenci o Ukrajině v Gdaňsku. Pavel bude členem delegace i s doprovodem. Zařadit hlavu státu do delegace uložil vládě předběžným opatřením ve středu Ústavní soud.

Vláda původně s účastí Pavla nepočítala. Macinka ho označoval za lídra opozice, kterému nikdy účast nepodepíše.

Babiš na konferenci před odletem do Polska zopakoval, že respektuje rozhodnutí Ústavního soudu. „Je velice neobvyklé a nestandardní v tom, jak rychle rozhodl, protože jsme neměli prostor se vyjádřit,“ dodal premiér.

Otázky na reakci ministra zahraničí, který předběžné opatření Ústavního soudu označil za ústavní puč a prezidenta tituloval slovem „soudruh“, přešel. „Prosil jsem Motoristy, aby neeskalovali ten konflikt a to se mi celkem dařilo,“ řekl. „Teď mě mrzí, že se pan prezident nedrží předvolebních slibů, že bude spojovat společnost,“ dodal.

Podle něj situace poškodí obraz země v zahraničí.

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