Čuk a Gek je povídka, kterou v roce 1939 napsal sovětský spisovatel Arkadij Gajdar. Vypráví o dvou malých bratrech z Moskvy, jejichž otec pracuje jako vedoucí geologické stanice v sibiřské tajze.
Macinka je zbabělý člověk, reagovala na ministra Němcová
Proti Macinkovu výpadu, že by její mentální kapacitě odpovídala dětská kniha, se ohradila bývalá senátorka a někdejší předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová.
„Klidně bych si to přečetla, asi by mě to nezabilo, ale bojím se, že potom pan Macinka by chtěl, abych o tom čtenářském zážitku šla poklábosit s nějakým zakuklencem do garáže. A to my slušná děvčata neděláme, to je první koment. Druhý koment je, že je pan ministr zbabělý člověk, protože dokud jsem byla senátorka, tak by si takovýhle výpad nedovolil, protože by musel očekávat, že na půdě Senátu budu mít příležitost se ho zeptat, jak to vlastně myslel. Ale když tuto příležitost nemám, tak najednou se jako pochlapil. A jinak je mi to celé k smíchu, mluví to o něm, ne o mně,“ řekla iDNES.cz Němcová.
„Pan ministr nějak promluvil, já tak asi nemluvím. Určitě chceme komunikovat slušně,“ komentoval Macinkova slova premiér Andrej Babiš.
„Macinka dokazuje, že je proruský kolaborant. Otevřeně sabotuje bezpečnost EU i naši vlastní,“ napsala předtím na síti X Němcová, která sdílela komentář bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského.
„Ministr Macinka odmítl podpořit finský návrh na omezení vstupu Rusů do EU. V době, kdy Rusko stupňuje sabotáže a další nepřátelské aktivity v Evropě, je takový postoj nepochopitelný. Petr Macinka by měl konečně pochopit, čí zájmy a bezpečnost má hájit,“ uvedl Lipavský.
Macinka se proti kritice ohradil po jednání vlády. „Dočetl jsem se, že jsem ‚trojský kůň‘ a kolaborant, a já nevím co všechno. Takže já bych se tady k tomu rád vyjádřil. Tak za prvé, praxe České republiky se dlouhodobě tady s cílem o zmiňované finské iniciativy dlouhodobě shoduje. My tady všechny ty návrhy už dávno uplatňujeme a hodláme tak činit i nadále. My jsme se připojili k velmi podobné, téměř totožné výzvě 3. 6., která vzešla od strany Estonska a několika dalších zemí, s tím, že Estonci si dokázali zajistit pro tady tyto svoje návrhy větší podporu,“ řekl.
„Za Českou republiku jsem to podepsal já a spolu se mnou taky ministr vnitra Metnar. V případě tady této finské iniciativy, která je úplně totožná, tak se ukázalo, že se k ní připojily pouze čtyři země Evropské unie. To znamená tři takoví velmi silní hardlineři ve vztahu k Rusku – Litva, Lotyšsko a Estonsko, a spolu s nimi Rumunsko. Jinak nikdo další. Já tedy nevím, jestli i ti ostatní ministři jsou také trojští koně,“ prohlásil Macinka.
„Myslím, že úkolem ministra zahraničních věcí a ministerstva zahraničních věcí je posuzovat všechny věci v souvislostech. To znamená, toto nemá být iniciativa přímo mířená proti Rusku, ale spíše proti několika evropským zemím, které si uplatňují rozdílná pravidla než tak, jak to chce třeba Finsko nebo některé jiné země,“ zdůraznil šéf české diplomacie.