Macinka hovořil s Čínou o obviněném ze špionáže. Řešili i cesty na Tchaj-wan

Česko zadrželo čínského občana v lednu a obvinilo ho z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným podle relativně nového paragrafu českého trestního zákoníku a od svého zadržení je ve vazbě.
„Čínskému ministrovi jsem řekl, že zadržený čeká na soud. Máme nezávislou justici, která vyhodnotí obžalobu, která byla podána státním zástupcem, a stanoví datum soudu a soud nějak rozhodne. To je justiční systém, který máme v České republice,“ uvedl Macinka.
„Já jsem ho jenom ubezpečil, že podmínky, které ten člověk má ve vazbě, jsou standardní, normální, netrpí tam ničím a čeká na rozhodnutí soudu,“ dodal.
Číně vadí cesty českých politiků na Tchaj-wan
Čínský ministr podle Macinky také zmiňoval, že se mu úplně nelíbí cesty některých českých politiků na Tchaj-wan. „Tchaj-wan je pro Čínu vnitřní záležitostí. Doufáme, že česká vláda bude dodržovat princip jedné Číny a nasměruje čínsko-české vztahy zpět na cestu zdravého rozvoje,“ citovala Wanga agentura Reuters s odvoláním na čínskou státní televizi CCTV.
Na demokratický ostrov v neděli odletí předseda Senátu Miloš Vystrčil, jehož cesta se stala předmětem sporu poté, co mu český kabinet odmítl poskytnout vládní letoun. Vystrčil poletí komerční linkou a doprovázet ho budou tři desítky podnikatelů a zástupců univerzit a kultury. Delegace by se měla setkat s tchajwanským prezidentem Laj Čching-tem.
Je to věcí těch politiků, kteří tam jezdí, řekl k cestám na Tchaj-wan Macinka. Česká vláda podle něj nemá s tchajwanskými představiteli žádné oficiální kontakty. „Tak to i zůstane, čili politika jedné Číny je dlouhodobou pozicí České republiky bez ohledu na to, jaká je vláda,“ poznamenal.
„Čína má samozřejmě zájem na tom, aby vztahy mezi námi byly normální. Ony normální nějakou dobu nebyly v důsledku toho, jaký přístup měla vůči Číně ta minulá vláda, ale je vidět, že Čína má zájem na tom, aby ty vztahy byly normální,“ řekl také Macinka.
Důkazem je podle něj i jeho pozvání na zasedání Rady bezpečnosti OSN, které nyní Čína předsedá. „Obě strany by měly posílit dialog a spolupráci, prohloubit vzájemnou politickou důvěru a postupně rozšiřovat praktickou spolupráci v oblastech jako je ekonomika, obchod a cestovní ruch,“ řekl k tomu Wang.
Vztahy mezi Českem a Čínou byly v minulosti napjaté i kvůli Tibetu, okupovanému Čínou, a jeho duchovnímu vůdci dalajlamovi. Čínské velvyslanectví v Praze loni v srpnu kritizovalo červencové setkání prezidenta Petra Pavla s dalajlamou a oznámilo, že s prezidentem přerušuje veškeré kontakty.
S duchovním vůdcem se v prosinci setkala i skupina českých zákonodárců. Velvyslanectví se pak v březnu ostře ohradilo proti stanovisku Senátu, který podpořil volbu budoucího tibetského duchovního vůdce bez vměšování Číny.
Macinkovo jednání s Trumpovou administrativou
Macinka uvedl, že v OSN měl rovněž bilaterální schůzky s protějšky z Pákistánu, Ázerbájdžánu, Kambodže, Kostariky či Argentiny. Sešel se i s generálním tajemníkem světové organizace.
Ve středu se šéf české diplomacie přesune do Washingtonu, kde bude jednat s představiteli americké administrativy. Sejde se s ním například poradce pro národní bezpečnost amerického viceprezidenta J. D. Vance Andrew Baker nebo náměstek ministra zahraničí Christopher Landau.
Na programu má i jednání s představiteli ministerstva obrany a se zástupci think-tanku The Heritage Foundation. Setká se rovněž s několika největšími americkými investory v Česku.