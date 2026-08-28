Česko pošle Nepálu 2,5 milionu korun na humanitární pomoc, rozhodl Macinka

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  11:43aktualizováno  11:52
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Policisté zasahují po povodni v okrese Nuwakot v Nepálu. (26. srpna 2026)

Policisté zasahují po povodni v okrese Nuwakot v Nepálu. (26. srpna 2026) | foto: Reuters

Následky povodně v okrese Nuwakot v Nepálu (26. srpna 2026)
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Následky povodně v okrese Nuwakot v Nepálu (26. srpna 2026)
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Česko poskytne Nepálu 2,5 milionu korun na humanitární pomoc po ničivých povodních. Ve čtvrtek o tom rozhodl ministr zahraničních věcí Petr Macinka. „Jde o standardní finanční pomoc,“ doplnil mluvčí resortu Adam Čörgő pro iDNES.cz.

Blesková povodeň zasáhla ve středu oblast na hranici Nepálu a Tibetu. Podle odborníků ji zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce. Masa ledu a horniny se následně zřítila do údolí a způsobila prudkou záplavovou vlnu, která zaplavila vesnice i část infrastruktury.

Mluvčí Hasičského záchranného sboru České republiky Klára Ochmanová v pátek dopoledne pro iDNES.cz sdělila, že Nepál prozatím nepožádal o mezinárodní pomoc prostřednictvím žádného z mechanismů, do kterých je Česká republika zapojena.

„Pokud by Nepál o mezinárodní pomoc touto cestou požádal, Česká republika je připravena pomoc poskytnout,“ doplnila s tím, že čeští hasiči momentálně situaci v zemi monitorují a spolupracují s ministerstvem vnitra i zahraničních věcí.

Nepálská policie v pátek zvýšila bilanci obětí na 469. Ve čtvrtek úřady evidovaly také 910 pohřešovaných, z nichž velkou část tvoří turisté. Dalších 556 lidí se pohřešovalo v sousední Číně.

V českém cestovatelském systému Drozd je podle aktuálních informací pro Nepál zaregistrováno 22 lidí. Nikdo se stále neobrátil na nouzovou linku a ani na velvyslanectví v Dillí s žádostí o pomoc.

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