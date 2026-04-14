Západ morálně hnije, my stojíme při vás, vzkázal Izraeli Macinka. Jedná v Jeruzalémě

Macinka se Sa’arem podepsali odpoledne na tiskové konferenci deklaraci o vytvoření společné česko-izraelské komise. Jde o klíčový přechodný mechanismus, který má dočasně nahradit společná mezivládní jednání (takzvaná G2G). Ta se měla původně konat již v říjnu 2023 a posléze koncem letošního března, ale kvůli válce byla zrušena a do nadcházejících izraelských voleb se pravděpodobně nestihnou uskutečnit.
Komise, které budou oba ministři osobně předsedat, se proto zaměří primárně na udržení ekonomické spolupráce a zapojení českých firem do izraelského technologického ekosystému.
Macinka před novináři rovněž oživil téma možného přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Označil to nejen za symbolický, ale především za logický praktický krok, jelikož veškeré izraelské státní instituce sídlí právě tam. Dodal, že s přesunem se čeká na vhodnou symbolickou příležitost.
Svůj jasný postoj k současnému dění na Blízkém východě dal šéf české diplomacie najevo už před samotnými politickými schůzkami. „Zatímco Západ morálně hnije, my stojíme při Izraeli,“ zkritizoval v komentáři pro deník Israel Hayom západní spojence.
„Praha nemá zájem nabízet prázdná slova ani se účastnit diplomatického divadla, které obvykle po těchto tragédiích následuje. Hranice se nedá bránit nostalgií ani napsaným projevem. Zatímco někteří evropští lídři se z klimatizovaných kanceláří věnují poučování Izraele, my hledáme partnery, kteří skutečně chápou cenu bezpečnosti,“ vzkázal v komentáři.
„Ve světě, který se rychle stává nebezpečnějším, se skutečný spojenec definuje podle toho, co doručí, ne podle toho, kolik ctnostných prohlášení podepíše v Bruselu nebo New Yorku,“ dodal. Komentář udává tón celé jeho diplomatické misi, která se odehrává na pozadí eskalujícího konfliktu s Íránem. Macinka je navíc po svých protějšcích z Německa a Francie vůbec jedním z prvních ministrů zahraničí, kteří Izrael od začátku poslední války navštívili.
Izraelský ministr Sa’ar na tiskové konferenci za dlouhodobou podporu poděkoval. Macinkovi symbolicky daroval model stíhačky Spitfire odkazující na československou vojenskou pomoc z roku 1948. Připomněl mimo jiné nedávná slova německého kancléře o tom, že Izrael svými vojenskými údery na Írán dělá „špinavou práci“ za celou Evropu, a zopakoval, že na íránské půdě nesmí do budoucna probíhat absolutně žádné obohacování uranu.
Od jednání k íránským raketám
Dopolední program ministr věnoval vzpomínce na historické utrpení Židů. Společně se svým izraelským protějškem Gideonem Sa’arem navštívil jeruzalémský památník Jad vašem, kde u věčného světla položil věnec k uctění památky šesti milionů Židů zavražděných nacistickým Německem.
Návštěva se časově protnula s celonárodní pietou. Přesně v 10:00 místního času se po celém Izraeli rozezněly sirény. Na dvě minuty se zastavil život, řidiči vystoupili ze svých aut a země ztichla. Svátek Jom ha-šoa, který připomíná mimo jiné výročí povstání ve varšavském ghettu, je v Izraeli státním svátkem a jedním z nejemotivnějších dnů v roce.
Po jednání s ministrem Sa’arem měl Macinka na programu schůzku s premiérem Benjaminem Netanjahuem a následně přesun do rezidence prezidenta Jicchaka Herzoga. Po jednáních se pro média politici nevyjádřili.
Mise pak pokračuje cestou do města Beit Šemeš, kam na začátku března dopadla íránská balistická střela. Zde za účasti zástupců lokální správy vyslechne český ministr speciální bezpečnostní brífink izraelských obranných sil.