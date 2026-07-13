Macinka míří do Izraele s desítkami firem. Cesta navazuje na jarní jednání

Macinka se během pondělí a úterý setká se svým izraelským protějškem Gideonem Sa’arem i dalšími partnery, přičemž hlavním cílem je rozvoj bilaterálních vztahů a podpis společného prohlášení obou ministrů.
Cesta vychází přesně na tři měsíce po společném jednání ministrů v Jeruzalémě. Během tehdejší cesty podepsali deklaraci o vytvoření společné česko-izraelské komise. Tedy dočasnou náhradu odložených mezivládních jednání. Komise má také za úkol udržet ekonomickou spolupráci obou zemí.
Na tyto kroky bezprostředně navázala květnová návštěva ministra Sa’ara v Česku, kam izraelského politika doprovodilo přes 50 tamních společností. Zástupci firem z oblasti obrany, kyberbezpečnosti či zdravotnictví tehdy v Praze absolvovali stovky schůzek s českými partnery.
Macinka tehdy označil setkání za dosud největší byznys fórum. Chtěl, aby se akce stala pravidelnou událostí pořádanou střídavě v obou zemích. Sám Sa’ar již na jaře v Černínském paláci avizoval, že pokračování této spolupráce proběhne právě v červenci.
Během dubnového i květnového setkání Macinka rovněž oživil téma možného přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Tento krok, ke kterému je nutné finální rozhodnutí vlády, by český vicepremiér rád stihl zrealizovat do konce svého mandátu. Podle Macinky by bylo možné přesun načasovat k nějaké vhodné symbolické příležitosti.