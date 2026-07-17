„Vím, a myslím, že i vaši lidé vědí, že Česká republika je nejbezpečnější zemí v Evropě a rozhodně jednou z nejbezpečnějších zemí pro lidi z Izraele. A důvod je zcela jasný, nemáme tu totiž žádné migranty z islámských států,“ řekl Macinka při tiskové konferenci s ministrem zahraničí Izraele Gideonem Sa’arem. O jeho výroku informuje například web Morocco World News.
Macinka dodal, že české vlády zachovávají k Izraeli a migraci stejný přístup bez ohledu na politické změny. „Naše země odmítá změnit část naší společnosti tím, že k nám vpustíme odlišnou kulturu a náboženské zázemí. Izraelští turisté jsou v České republice velmi, velmi vítaní,“ doplnil český vicepremiér.
Hlavním hmatatelným výsledkem cesty je podpis memoranda o každoročním pořádání vzájemného ekonomického fóra. Přece jen v byznyse se neuzavírají ze dne na den, nechali se slyšet členové výpravy.
Zatímco v květnu přivezl izraelský ministr zahraničí Gideon Sa’ar početnou delegaci do Prahy, nyní se karta obrátila. Českou spolupráci v Tel Avivu přiletěli řešit giganti obranného průmyslu, ale i technologičtí průkopníci.
Jeho izraelský protějšek nešetřil chválou a vyzval domácí podnikatele k aktivitě. „Neexistují lepší obchodní partneři než české firmy. Není lepší země pro podnikání než Česko,“ vzkázal Sa’ar izraelskému byznysu s tím, že vzájemná stabilita zaručuje bezpečné investiční prostředí.
Jako ukázkový příklad moderní spolupráce ministr Macinka vyzdvihl nedávno podepsanou dohodu mezi Škoda Auto, její vysokou školou a Ben Gurionovou univerzitou v Negevu. Tyto instituce společně zahájily projekt inovačního hubu pro kybernetickou bezpečnost, který vzniká přímo v Mladé Boleslavi.
Tím ale spolupráce nekončí. Macinka oznámil, že se na podzim v Praze uskuteční velká česko-izraelská obranná konference, která má zintenzivnit propojení špičkových zbrojovek obou zemí. Armáda ČR má navíc s izraelskými technologiemi své plány, které obsahují například systémy protivzdušné obrany SPYDER.