Střet zájmů? Prý žádný není, udivilo Kovářovou. Vše se dozvíte, ujistil Juchelka

Způsob, jakým plánuje pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš vyřešit střet zájmů, se stal jedním z klíčových bodů debaty před vznikem nové vlády. Poslankyni za STAN Věru Kovářovou přitom překvapilo, že podle Babiše žádný střet zájmů není. „On nám na schůzi řekl, že oznámí, jak vyřeší svůj střet zájmů, o kterém tvrdí, že žádný nemá. A to mě zaujalo,“ řekla v nedělních Otázkách Václava Moravce.
Aleš Juchelka (ANO) v Ostravě na zahájení oficiální kampaně pro říjnové volby...

Aleš Juchelka (ANO) v Ostravě na zahájení oficiální kampaně pro říjnové volby do Sněmovny. (4. září 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Petr Macinka (Motoristé) odjíždí po jednání s prezidentem Petrem Pavlem kde...
Věra Kovářová přichází do volebního štábu STAN. (4. října 2025)
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Na snímku zleva Ivan Bartoš, Olga...
Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Petr Macinka (Motoristé sobě). (24....
Poslanec ANO Aleš Juchelka uklidňoval, že odpověď přijde brzy. „Oni jsou domluveni na nějakém postupu a já věřím, že jak prezident, tak pan Babiš ho dodrží,“ uvedl. Řešení by podle něj mělo být známé „v řádu dní před jmenováním nové vlády“.

Také předseda Motoristů Petr Macinka věří, že Babiš svůj střet zájmů vyřeší v souladu se zákonem. „Nerozumím tomu, že se svolávala nějaká schůze, která je určena jen k tomu, aby tam Piráti rozdávali QR kódy,“ podotkl.

Narážel na to, že se šéf Pirátů Zdeněk Hřib tento týden pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné získané dotace a zakázky pro firmy, které jsou součástí jeho holdingu Agrofert. Babiš si nabízený QR kód na papíře prohlédl a pak ho shodil ze stolu.

Podle místopředsedkyně Pirátů Olgy Richterové je nezbytné, aby Babiš jasně vymezil své role. „Andrej Babiš dostal šanci vysvětlit, jak se k tomu všemu postaví. Člověk jako on si má vybrat, zda chce být vrcholným politikem, nebo podnikatelem,“ řekla. Podle ní už samotné programové prohlášení je plné střetu zájmů.

„Máme právní stát. A pokud vláda dostane důvěru, tak přesto nemůže vládnout v rozporu se zákony,“ uvedla místopředsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Kovářová.

Měl by Babiš předtím, než jej prezident jmenuje premiérem, veřejně oznámit, jak vyřeší svůj střet zájmů?

Překvapilo ji, že se něco jako Babišův střet zájmů vůbec řeší. „Dala bych Andreji Babišovi šanci. On nám na schůzi oznámil, že oznámí, jak vyřeší svůj střet zájmů, o kterém tvrdí, že žádný nemá. A to mě zaujalo,“ dodala.

Stojíme před dvěma možnostmi, řekl Macinka

Na okraj debaty Macinka zopakoval, že jeho hnutí bude trvat na Filipu Turkovi ve vládě, zároveň však Motoristé nebudou znovu měnit nominace na ministerské posty. „By to od nás ústupek,“ dodal. Babiš ve středu přinesl prezidentovi Petru Pavlovi seznam kandidátů ANO, SPD a Motoristů na ministry. Motoristé nově navrhují Turka na ministra životního prostředí, ačkoliv jej původně chtěli do čela diplomacie.

V Černínském paláci by měl naopak usednout předseda Motoristů Macinka, který byl původně kandidátem na ministra životního prostředí. Prezident po schůzce s Babišem zopakoval, že trvají jeho výhrady vůči Turkovi jako členovi vlády.

„My jsme se s panem Babišem domluvili, že by bylo dobré, abychom si to vyjasnili s prezidentem. Na základě této debaty jsem požádal pana Pavla o schůzku,“ uvedl předseda Motoristů.

„Teď jsme před dvěma možnostmi. Pan prezident bude muset s novou vládou několik let kooperovat, takže má možnost buď kooperace, nebo kohabitace,“ dodal.

