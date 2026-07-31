Macinka vystoupí k budoucnosti Českých center. Jsou v ohrožení, prohlašoval

  9:05
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Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vystoupí na tiskové konferenci k budoucnosti Českých center a organizačním změnám směřujícím k podpoře českých zájmů v zahraničí. Tisková konference je na ministerstvu zahraničí naplánovaná na 11:00 a portál iDNES.cz ji nabídne živě.

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Macinka se na začátku června po jednání vlády opřel do svého předchůdce, exministra zahraničí za koalici SPOLU Jana Lipavského. Jeho série „stupidních“ rozhodnutí ohrožuje podle Macinky Česká centra v zahraničí.

„Hrozí jim, že skončí v takovém minusu, že budou muset být zrušena úplně všechna,“ řekl na tiskové konferenci po jednání vlády ministr Macinka, když hovořil o dopadech financování českého pavilonu na světové výstavě EXPO 2025 v Ósace.

Ministerstvo podle Macinky Česká centra nechce rušit a hledá způsob, jak jejich fungování zachovat. Bude to podle něj znamenat vysoké nároky na rozpočet.

Lipavský se proti Macinkovým tvrzením ohradil. „To je samozřejmě jeho odpovědnost, aby na Česká centra našel peníze. A on si nechal škrtnout 750 milionů korun na resortu pro letošní rok a teď ještě rozesílá po ambasádách, že nebudou žádné peníze na veřejnou diplomacii. Musí se k tomu postavit jako ministr zahraničních věcí a zajistit, aby Česko bylo v zahraničí prezentované a ne tady hledat jenom nějakou záminku, proč pozavírat ta centra,“ prohlásil.

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