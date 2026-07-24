Při jednání v Číně padly nové informace o zadrženém Čechovi, řekl Macinka

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  14:26aktualizováno  14:30
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Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na summitu NATO v Ankaře. (7....

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na summitu NATO v Ankaře. (7. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Tisková konference Tomio Okamury po setkání s předsedou čínského parlamentu...
Jiří Brodský, náměstek ministra zahraničí, hovoří s novináři během své návštěvy...
Tisková konference Tomio Okamury po setkání s předsedou čínského parlamentu...
Tomio Okamura se setkal s předsedou čínského parlamentu Čao Le-ťim. (23....
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Během jednání delegace vedené předsedou Sněmovny Tomiem Okamurou (SPD) v čínském parlamentu padly nové informace o Čechovi, kterého Peking vyšetřuje kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. V pátek to řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) během odjezdu z návštěvy Chorvatska.

Na jednáních v Číně ministerstvo zahraničí zastupuje náměstek Jiří Brodský. S ním Macinka situaci probíral, byl také informován, že kauzu budou řešit ministerstva zahraničí a spravedlnosti. Podrobnosti projedná s diplomaty po návratu z cest.

S Okamurou se ve čtvrtek setkal předseda čínského parlamentu Čao Le-ťim. Podle agentury Nová Čína ocenil pozitivní a pragmatickou politiku nové české vlády vůči Číně a vyjádřil přesvědčení, že současný příznivý vývoj vzájemných vztahů bude pokračovat. Okamura novinářům řekl, že předsedu čínského parlamentu oficiálně pozval do Česka.

Nová česká vláda, která nastoupila loni v prosinci, deklarovala snahu vztahy s Pekingem zlepšit. Napětí krátce před Okamurovou cestou zvýšilo zadržení českého občana v Číně. S mužem je Česko v konzulárním kontaktu. Podle Macinky byl dotyčný v Číně na soukromé cestě. Zadržen byl na konci června. Podle Deníku N české bezpečnostní složky nevylučují, že by Čína mohla muže chtít vyměnit za jejího občana zadrženého v Česku.

Občan obviněný v Česku ze špionáže pro čínskou tajnou službu má být podle červnového rozhodnutí Městského soudu v Praze propuštěn z vazby. Případ soud zároveň vrátil policii k došetření. Muž ve vazbě ale zůstává, protože žalobce podal proti rozhodnutí soudu stížnost, informoval o tom ve čtvrtek Deník N. Podle něj se vyšetřovatelé bojí, že muž v případě propuštění z vazby odjede do Číny, a případ tím prakticky skončí.

Muž je viněný z neoprávněné činnosti pro cizí moc, je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Ve vazbě je od svého zadržení na začátku roku. Vrchní soud v Praze má na rozhodnutí o stížnosti tři měsíce. Lhůta tak vyprší zhruba v polovině září. Server Seznam Zprávy dříve napsal, že stíhaný byl pražským zpravodajem čínského deníku, který je stranickým médiem čínské komunistické strany.

V Česku muž podle webu působil roky, česká vláda mu opakovaně prodlužovala akreditaci, dělal rozhovory s českými a slovenskými politiky, od kterých se podle bezpečnostních složek pokoušel sbírat informace.

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