Na jednáních v Číně ministerstvo zahraničí zastupuje náměstek Jiří Brodský. S ním Macinka situaci probíral, byl také informován, že kauzu budou řešit ministerstva zahraničí a spravedlnosti. Podrobnosti projedná s diplomaty po návratu z cest.
S Okamurou se ve čtvrtek setkal předseda čínského parlamentu Čao Le-ťim. Podle agentury Nová Čína ocenil pozitivní a pragmatickou politiku nové české vlády vůči Číně a vyjádřil přesvědčení, že současný příznivý vývoj vzájemných vztahů bude pokračovat. Okamura novinářům řekl, že předsedu čínského parlamentu oficiálně pozval do Česka.
Nová česká vláda, která nastoupila loni v prosinci, deklarovala snahu vztahy s Pekingem zlepšit. Napětí krátce před Okamurovou cestou zvýšilo zadržení českého občana v Číně. S mužem je Česko v konzulárním kontaktu. Podle Macinky byl dotyčný v Číně na soukromé cestě. Zadržen byl na konci června. Podle Deníku N české bezpečnostní složky nevylučují, že by Čína mohla muže chtít vyměnit za jejího občana zadrženého v Česku.
Občan obviněný v Česku ze špionáže pro čínskou tajnou službu má být podle červnového rozhodnutí Městského soudu v Praze propuštěn z vazby. Případ soud zároveň vrátil policii k došetření. Muž ve vazbě ale zůstává, protože žalobce podal proti rozhodnutí soudu stížnost, informoval o tom ve čtvrtek Deník N. Podle něj se vyšetřovatelé bojí, že muž v případě propuštění z vazby odjede do Číny, a případ tím prakticky skončí.
Muž je viněný z neoprávněné činnosti pro cizí moc, je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Ve vazbě je od svého zadržení na začátku roku. Vrchní soud v Praze má na rozhodnutí o stížnosti tři měsíce. Lhůta tak vyprší zhruba v polovině září. Server Seznam Zprávy dříve napsal, že stíhaný byl pražským zpravodajem čínského deníku, který je stranickým médiem čínské komunistické strany.
V Česku muž podle webu působil roky, česká vláda mu opakovaně prodlužovala akreditaci, dělal rozhovory s českými a slovenskými politiky, od kterých se podle bezpečnostních složek pokoušel sbírat informace.