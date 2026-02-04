Ministr Macinka odložil pracovní návštěvu USA, z Frankfurtu zamířil zpět do Prahy

Ministr zahraničí Petr Macinka kvůli zrušenému letu z Frankfurtu z důvodu nepříznivého počasí odložil návštěvu USA a vrací se zpět do Prahy, sdělilo ministerstvo.
Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o odčerpání podezřelého majetku nebo návrh novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Na snímku Petr Macinka. (2. února 2026)

Petr Macinka a Filip turek přijeli do Lán za Milošem Zemanem. (31. ledna 2026)
„Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek byly včera (v úterý) zrušeny všechny odlety z letiště ve Frankfurtu, kde na svůj spoj do USA čekal i český ministr zahraničí. S ohledem na velké časové zpoždění musel bohužel návštěvu Spojených států odložit a vrací se zpět do Prahy,“ uvedl Adam Čörgö z odboru komunikace ministerstva zahraničí.

Provoz na letišti byl v úterý odpoledne přerušen kvůli hustému sněžení. Provozovatel největšího německého letiště, společnost Fraport AG, oznámila, že do večera bylo zrušeno zhruba 100 z 922 plánovaných letů.

Macinka se v USA ve dnech 3. až 5. února měl na pozvání amerického ministra zahraničí Marca Rubia zúčastnit konference o vzácných minerálech, která má za cíl snížit závislost na Číně, a setkat se i s vedením nejvýznamnějších amerických think-tanků Heritage Foundation a Hudson Institute.

V předvečer konference bylo spolu s dalšími evropskými zástupci v plánu jednání s eurokomisařem Stéphanem Séjourném. Čekaly jej také schůzky se zástupci demokratické i republikánské strany na půdě amerického Kongresu.

Cestu pak měl ve čtvrtek 5. února zakončit jednáními se zástupci největších amerických investorů v České republice a vedením think-tanků Heritage Foundation a Hudson Institute.

Macinka kvůli plánované cestě v úterý chyběl na jednání Sněmovny k vyslovení nedůvěry, kterou svolala opozice kvůli Macinkově komunikaci s Hradem. V minulém týdnu řekl, že pro vládu má jeho účast na konferenci o minerálech ve Spojených státech významně vyšší prioritu než jednání o nedůvěře kabinetu.

