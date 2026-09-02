Zopakoval, že předvolá ruskou velvyslankyni v Česku Annu Ponomarjovovou. Chce od ní vysvětlení. O tom, že Německo oficiálně přisoudilo Rusku odpovědnost za srpnový útok na letiště Lipsko/Halle, už v úterý jednal se svým německým protějškem.
„Zjištění jsou alarmující a není možné je brát na lehkou váhu. Opravdu to není v rovině nějakých mediálních spekulací, že by to byla nějaká vnitropolitická hra,“ uvedl Macinka s tím, že se o tom bude po svém návratu z Irska chtít bavit s českými zpravodajskými službami, které nepochybně mají vlastní zjištění.
Podle německého ministerstva vnitra jsou Rusové zodpovědní za špionážní a sabotážní akce po celé Evropě a srpnový incident na letišti Lipsko/Halle zapadá do „známého vzorce ruských hybridních operací“. Útok podle něj provedli naverbovaní agenti, které najaly ruské státní orgány.
Německo kvůli útoku přijme řadu bezpečnostních opatření, mimo jiné uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a Ruský dům v Berlíně. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v reakci na to obvinila německé úřady, že si vymyslely záminku, aby generální konzulát a Ruský dům mohly zavřít.
Macinka dnes zopakoval, že zjištění Německa jsou vážná a založená na tvrdých informacích. Debatu s ruskou velvyslankyní proto očekává vážnou, a to i vzhledem k blízkosti Lipska k českým hranicím. „To není nic, co by se stalo tisíc kilometrů daleko, ale je to blízko, blízko nás, takže je to něco, co nás zajímá a něco, čemu bychom měli a chtěli věnovat větší pozornost,“ konstatoval. Připomenul také, že ruské diplomaty předvolává kvůli incidentu řada dalších evropských zemí.