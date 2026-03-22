Szijjártó ruskému protějšku Sergeji Lavrovovi podle WP poskytoval aktuální informace o tom, co se projednává, a informoval ho o možných řešeních. Díky těmto hovorům „byla Moskva v podstatě přítomna u stolu prakticky na každém zasedání EU v posledních letech,“ uvedl unijní bezpečnostní úředník, na kterého list odkazuje.
Macinka sdělil, že články a spekulace WP nepřeceňuje. „Nikdy nepatřily k nejdůvěryhodnějším zdrojům informací, často musely stahovat své články nebo je ex post opravovat.
Vzhledem k jejich silně levicovému zaměření považuji tento jejich text spíše za pokus poškodit jednu stranu v Maďarsku těsně před volbami,“ uvedl. Parlamentní volby v Maďarsku se konají v polovině dubna, Szijjártó je členem strany Fidesz premiéra Viktora Orbána.
Pokud by se informace potvrdily, šlo by o mimořádně závažné selhání důvěry mezi členskými státy EU, sdělil předseda Pirátů Zdeněk Hřib. „Jednání o společných postupech, zvlášť v otázkách bezpečnosti a zahraniční politiky, stojí na principu loajální spolupráce.
Jakékoli vynášení informací směrem k Rusku by tento princip přímo podkopávalo a oslabovalo schopnost Evropy jednat jednotně,“ uvedl. Kabinet by se podle něj měl proti takovému chování jednoznačně vymezit a nezpochybnitelně stát na straně spojenců.
Člen sněmovního výboru pro bezpečnost Jan Bartošek (KDU-ČSL) hovoří o podrazu ze strany Maďarska na Česko i celou Evropu. „Jinými slovy - mistr Maďarska je špion Ruska? Osobně si myslím, že západní země nám východním přestanou přesně kvůli takovému chování věřit. To už se projevuje v návrhu dvourychlostní Evropy. Následky jsou evidentní. Nahrává to do strategického záměru Rusů rozdělit Evropu a vzít si nás zpět,“ uvedl.
Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek uvedl, že ho informace nepřekvapují. „Dlouhodobě říkám, že Maďarsko pod vedením Viktora Orbána funguje jako ruský trojský kůň v Evropě a pátá kolona Ruska. Orbán si s Vladimirem Putinem podává ruku jak na běžícím páse a Maďarsko opakovaně stojí při hlasováních na straně agresora,“ uvedl Ženíšek.
Informování Ruska o jednáních v EU pokládá za skandál obřích rozměrů. „ O to horší pak je, že (premiér) Andrej Babiš (ANO) Orbána v současné volební kampani podporuje a naše vláda k režimu v Maďarsku vzhlíží,“ dodal.