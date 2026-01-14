Macinka se setká s šéfem maďarské diplomacie, proberou vzájemnou spolupráci

Ministr zahraničí Petr Macinka se v pondělí v pražském Černínském paláci setká se svým maďarským protějškem Péterem Szijjártóem. Budou jednat o aktuálních otázkách Evropské unie či vzájemných vztazích. Informoval o tom resort zahraničí.
„Během jednání v sídle české diplomacie budou ministři diskutovat témata vzájemných vztahů obou zemí, aktuální otázky Evropské unie, problematiku regionální spolupráce a aktuální zahraničněpolitické otázky,“ uvedlo ministerstvo.

Szijjártó navštívil soukromě Prahu zhruba před rokem, setkal se mimo jiné s předsedou tehdy opozičního hnutí ANO a nynějším premiérem Andrejem Babišem a zástupci energetické společnosti innogy, která má maďarského vlastníka. České ministerstvo zahraničí nebylo tehdy o programu maďarského ministra v Praze oficiálně informováno.

Se Szijjártóem v Budapešti jednal předloni v dubnu tehdejší ministr zahraničí Jan Lipavský, jinak se většinou setkávali při vícestranných jednáních, například Visegrádské skupiny či ministrů zemí EU.

