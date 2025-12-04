Požádal jsem, ať je na Turka přísný, ale spravedlivý, řekl Macinka Pavlovi

Šéf Motoristů sobě a kandidát na ministra zahraničí Petr Macinka po setkání s prezidentem Petrem Pavlem poděkoval, že Filipa Turka, kandidáta Motoristů na ministra životního prostředí, přijme. „Požádal jsem ho, ať je na Turka přísný, ale spravedlivý,“ řekl Macinka Pavlovi. Seznam kandidátů Motoristů do vlády se nemění.

„Slova kompetenční žaloba nejsou v mém slovníku,“ řekl Macinka.

Prezident Pavel ještě před přijetím Macinky ve čtvrtek ráno označil za málo pravděpodobné to, že Turka jmenuje ministrem.

„Mohli bychom si říct, že pokud kdokoli není stíhán pro trestný čin nebo se nedopustil vlastizrady, tak může být ministrem,“ řekl Pavel.

Na Hrad k prezidentu Petru Pavlovi dorazil i poslední dnešní kandidát, Petr Macinka (Motoristé), který usiluje o post ministra zahraničních věcí. (4. prosince 2025)
Občané demokratické a slušné země by ale podle něj měli mít náročnější kritéria. „Ta jsou definována morálkou, etikou a naším vnímáním. Bude dobré, když si tyto věci vyjasníme do budoucna. Nakonec možná bude užitečné, když dojde ke kompetenční žalobě, kterou potom Ústavní soud rozhodne,“ uvedl prezident.

S prezidentem Pavlem jednal Macinka o diplomacii i o válce na Ukrajině. Vnímá, že Česká republika je vysoko na seznamu nepřátel Ruska a že to nepodceňuje.

Prezident má po přijetí Macinky za sebou schůzky se 12 z 15 kandidátů do příští vlády. Zbývá ještě setkání právě s Turkem a kandidáty Motoristů na ministra kultury Oto Klempířem a ministra sportu Borisem Šťastným. Ta se uskuteční v pondělí.

