„Směšně nabubřelé.“ Macinka musí rezignovat, požadují šéfové opozičních stran

Podle předsedů opozičních lidovců a TOP 09 Marka Výborného a Matěje Ondřeje Havla by měl Macinka rezignovat. „Je to tak zásadní zpráva, tak velký skandál, že to bude téma číslo jedna Poslanecké sněmovny,“ řekl Havel ve vysílání České televize, k tomu uvedl, že Macinka musí okamžitě skončit ve své funkci kvůli vydírání prezidenta.
Macinkovo chování zkritizoval také bývalý premiér Petr Fiala. „Ministr zahraničí by měl okamžitě skončit. SMS ministra Macinky jsou nejen nehorázné, ale také směšně nabubřelé. Přemýšlím, co je horší. V každém případě je jasné, že takový člověk nemůže zastávat žádnou vládní funkci. A to platí i v případě, že ho Andrej Babiš a spol. nyní podrží,“ prohlásil Fiala.
„Ministr Macinka se chová jako arogantní hovado co jede STBácké praktiky,“ napsal na sociální síti X bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib uvedl, že byl měl premiér navrhnout Macinkovo odvolání. Stejný požadavek vznesla opoziční ODS ústy předsedy Martina Kupky.
„Premiér Babiš by měl okamžitě konat a navrhnout jeho odvolání. Tohle je bezprecedentní útok na bezpečnost naší země a občanů, o politické kultuře ani nemluvě,“ napsal Hřib. „Pokud není Babiš kašpárek v rukou Motoristů, tak Macinku okamžite odvolá!,“ podotkl bývalý šéf Pirátů Ivan Bartoš.
Podle Kupky Macinkovy zprávy připomínají mafiánské praktiky s tím, že Andrej Babiš nesmí tento jeho počin bagatelizovat. „Macinka ven!“, dodal na síti X exministr zahraničí Jan Lipavský. Bývalá ministryně spravedlnosti za ODS Eva Decroix podpořila Pavla na sociální síti X hashtagem #Stojimzaprezidentem.
Šéf Starostů Vít Rakušan oznámil, že navrhne předřazení diskuse o vydírání prezidenta Pavla na schůzi Sněmovny. Chce vysvětlení od ministra Macinky i premiéra. „Gangsterské metody nepatří do politiky a gangsteři nepatří do vlády. Budeme požadovat odvolání Petra Macinky,“ dodal.
Europoslankyně Danuše Nerudová pak dodala, že chování Macinky je naprosto skandální. „Musí ve své funkci okamžitě skončit. Pan prezident má moji podporu,“ sdělila na sociálních sítích.
Prezident Pavel v úterý informoval, že Macinka mu doručil prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře zprávy, které Pavel považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Rakušan novinářům řekl, že po zveřejnění informací o noční komunikaci Macinky je jasné, že jde o nelegitimní nátlak na rozhodování prezidenta.