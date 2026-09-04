Macinka navštíví ministerstvo životního prostředí. Zajímá ho, jak se daří plnit program

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  10:58
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Vicepremiér a předseda Motoristů sobě Petr Macinka v pátek navštíví ministerstvo životního prostředí. S vedením úřadu chce jednat o jeho agendě, dalším směřování i plnění vládních programových priorit.

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Macinka na ministerstvo dorazí jako předseda strany, která má resort ve své gesci. Podrobnosti o konkrétních tématech plánované schůzku zatím úřad nezveřejnil. Macinka se k programu jednání do vydání článku redakci iDNES.cz nevyjádřil.

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Návštěva je naplánovaná na pátek ve 12 hodin. Po skončení jednání se očekává krátké vyjádření šéfa Motoristů.

Macinka ministerstvo krátce dočasně vedl od jmenování vlády loni v prosinci do letošního února. V čele resortu ho poté vystřídal Igor Červený taktéž z Motoristů, mezi jehož priority patří například revize emisních povolenek či úprava akceleračních zón pro obnovitelné zdroje.

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