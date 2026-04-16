Macinka předvolal ruského velvyslance kvůli výhrůžkám českým firmám

  17:05
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) si v souvislosti s výhrůžkami dvěma českým společnostem předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského, aby tato vyjádření české straně vysvětlil. Řekl to mluvčí ministerstva Adam Čörgő. Ruské ministerstvo obrany ve středu zveřejnilo seznam evropských firem, které vyrábí drony pro Ukrajinu, figurují na něm i firmy s pobočkami v Česku.
Tisková konference po skončení zasedání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě). (9. února 2026) | foto: Petr Topič, MAFRA

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)
Ruské ministerstvo obrany ve středu zveřejnilo seznam evropských poboček ukrajinských společností vyrábějících drony, stejně jako seznam zahraničních společností vyrábějících komponenty pro ukrajinské bezpilotní letouny. Na obou seznamech jsou společnosti působící v Česku. Rusové naznačují, že se mohou stát vojenskými cíli.

Na seznamech figuruje pražská adresa české pobočky ukrajinské firmy DeVIRo nebo společnost PBS.

Česká policie nemá informace o konkrétních rizicích po tvrzení Ruska, že pobočky ukrajinských firem vyrábějící drony mohou být potenciálním cílem ruských ozbrojených sil. Informace a případné hrozby vyhodnocuje.

„Vnímáme to jako další součást kontinuální informační války, kdy se skryté i méně skryté mediální útoky objevuji již několik let z různých stran. Proto celou dobu stupňujeme naše bezpečnostní opatření. Tvrzení, že realizujeme pohonnou jednotku pro Pavljanicu, není pravdivě a ruská strana to musí vědět,“ uvedla dříve ve čtvrtek pro IDNES.cz společnost PBS s odkazem na ukrajinský dron Paljanycja.

