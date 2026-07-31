„Ta situace ve Španělsku je velmi složitá. Určitě je to velký problém nejenom pro Španělsko, ale i pro Evropskou unii a pro fungování Schengenu. Já bych nebyl tak kategorický a nevylučoval bych Španělsko ze Schengenu,“ odvětil na otázku iDNES.cz Macinka.
Pro uzavření schengenského prostoru pro Španělsko se vyslovila italská premiérka Giorgia Meloniová.
„Ale očekávám, že se k tomu nějak postaví. Jenom k tomu mohu říct to, že dostáváme za pravdu my, kteří jsme dlouho problém masové migrace kritizovali, a kritizovali jsme ty, kteří tento problém podceňovali nebo ho nechtěli vidět. Je to zásadní problém. Je to velké ohrožení vnitřní bezpečnosti těch jednotlivých zemí. Je potřeba to lépe zvládat. Já si myslím, že by se měli ti lidé vracet zpět,“ řekl Macinka.
„EU musí okamžitě reagovat, a nikoli jen slovně. Dočasné vyloučení Španělska z Schengenu je nezbytná facka, kterou teď musí Sánchezovi socialisté dostat,“ napsal na síti X europoslanec Ondřej Kolář.
„Já opravdu odmítám komentovat vyjádření pana Koláře. To asi nemá smysl, to jsem ani nevěděl, a obdivuji vás, že ho sledujete,“ glosoval šéf české diplomacie a předseda Motoristů sobě slova českého europoslance za TOP 09.
„Mělo by být jasně řečeno, že my nechceme, nesouhlasíme s masovou migrací do Evropy a že také ukážeme nějakou sílu. Od včerejšího večera jsme v diskusi s některými ministry zahraničních věcí, zejména z Německa, ale i ze Španělska, kde se o tom bavíme. Evropa by měla říct masové migraci ne. A také by měla dát najevo, že ta poptávka, která tady byla, ta falešná poptávka, která byla migrantům vysílána, že skončila,“ prohlásil Macinka.