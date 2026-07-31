Macinka odvolal šéfku Českých center. Stávají se z nich státní neziskovky, kritizuje

  9:05aktualizováno  11:55
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Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka odvolal dosavadní šéfku Českých center Jitku Pánek Jurkovou. „Česká centra každoročně končí ve vysoké ztrátě,“ řekl Macinka, podle kterého se z nich stávají státní neziskovky. „To musí skončit, my to podporovat nehodláme,“ prohlásil. Kulturní války nemají podle něj vést státní organizace. Žádná z Českých center ale nechce zrušit.

„Síť chceme rozšířit o franšízovou kategorii,“ řekl ministr zahraničí. K 1. srpnu jmenoval novým šéfem Českých center Ivana Jukla, který dříve vedl CzechTrade.

„Právě jsem přiletěl z Káhiry,“ řekl Jukl, který končí na pozici velvyslance v Egyptě. Cílem je podle něj mít širokou síť a štíhlé ústředí.

Odvolaná Jitka Pánek Jurková, kterou od 1. srpna ve funkci nahradí, řídila Česká centra od roku 2023.

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na summitu NATO v Ankaře. (7. července 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka (1. července 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka se po boku svého izraelského protějška Gideona Sa’ara účastní česko-izraelského podnikatelského fóra, na němž jsou v české delegaci zastoupeny například společnosti Škoda Auto, Česká zbrojovka z holdingu Colt CZ, STV Group, Excalibur Army ze skupiny CSG či výrobce 3D tiskáren Prusa Research. (14. července 2026)
Vláda mimo jiné projedná návrh novely nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. Na snímku přichází na jednání ministr zahraničí Petr Macinka. (27. července 2026)
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Ministr zahraničí se na začátku června po jednání vlády opřel do svého předchůdce, exministra zahraničí za koalici SPOLU Jana Lipavského. Jeho série „stupidních“ rozhodnutí ohrožuje podle Macinky Česká centra v zahraničí.

„Hrozí jim, že skončí v takovém minusu, že budou muset být zrušena úplně všechna,“ řekl na tiskové konferenci po jednání vlády ministr Macinka, když hovořil o dopadech financování českého pavilonu na světové výstavě EXPO 2025 v Ósace.

Už tehdy ale řekl, že ministerstvo podle něj Česká centra nechce rušit a hledá způsob, jak jejich fungování zachovat. Bude to podle něj znamenat vysoké nároky na rozpočet.

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