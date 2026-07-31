„Síť chceme rozšířit o franšízovou kategorii,“ řekl ministr zahraničí. K 1. srpnu jmenoval novým šéfem Českých center Ivana Jukla, který dříve vedl CzechTrade.
„Právě jsem přiletěl z Káhiry,“ řekl Jukl, který končí na pozici velvyslance v Egyptě. Cílem je podle něj mít širokou síť a štíhlé ústředí.
Odvolaná Jitka Pánek Jurková, kterou od 1. srpna ve funkci nahradí, řídila Česká centra od roku 2023.
Ministr zahraničí se na začátku června po jednání vlády opřel do svého předchůdce, exministra zahraničí za koalici SPOLU Jana Lipavského. Jeho série „stupidních“ rozhodnutí ohrožuje podle Macinky Česká centra v zahraničí.
„Hrozí jim, že skončí v takovém minusu, že budou muset být zrušena úplně všechna,“ řekl na tiskové konferenci po jednání vlády ministr Macinka, když hovořil o dopadech financování českého pavilonu na světové výstavě EXPO 2025 v Ósace.
Už tehdy ale řekl, že ministerstvo podle něj Česká centra nechce rušit a hledá způsob, jak jejich fungování zachovat. Bude to podle něj znamenat vysoké nároky na rozpočet.