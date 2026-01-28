Prezident Petr Pavel v úterý obvinil ministra zahraničí Macinku z vydírání, jako důkaz přiložil také sms, které předseda Motoristů posílal jeho poradci Petru Kolářovi. Macinka v nich prezidenta varuje, že pokud nedojde k jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí, dojde k mimořádným důsledkům.
Na úterní tiskové konferenci poté Macinka uvedl, že si přeje, aby českou delegaci na blízkém summitu NATO v Turecku vedl premiér Babiš a ne Pavel.
„Tu pozici mám stále stejnou, chci aby prezident jednal v souladu s Ústavou. Ten proces přípravy summitu je v plném proudu, nechci nyní tu situaci nijak eskalovat,“ řekl Macinka ve středu novinářům v Bruselu, kde se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.
„Pan prezident se v posledních týdnech tvrdě opíral do nejvíce významného politika strany Motoristů. Myslím, že i naši voliči očekávali, abych se náležitě ozval proti tomu, aby prezident kritizoval úspěšného politika, jakým je Turek,“ doplnil ministr zahraničí k důvodům sporu.
To, že není složení delegace jasnou věcí, potvrdil také předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD), podle kterého by na summit měl odjet místo Pavla premiér Babiš, protože zastupuje současnou vládní koalici. „Bude to čistě na dohodě naší vlády s prezidentem. Doufám, že k nějaké dohodě, diskusi dojde co nejdřív,“ uvedl.
Mluvčí Hradu Vojtěch Šeliga v úterý uvedl, že ve věci účasti Pavla na letním summitu NATO v Turecku je relevantní dohoda mezi hlavou státu a premiérem. Babiš už několikrát řekl, že bude ČR na summitu zastupovat Pavel.
Prezident oznámil, že hodlá zprávy zaslané Macinkou právníkům k posouzení, zda se nejedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání. Premiér Andrej Babiš označil Macinkova slova za nešťastná. „Byla to soukromá komunikace s prezidentovým poradcem. Určitě tedy nejde o vydírání,“ dodal.