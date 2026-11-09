Posléze poděkoval kolegům z vlády za to, že toto téma „taktně přešli“ během rekordně dlouhého jednání vlády. „Jako kdyby tušili, jak mě za to doma manželka, paní Macinková seřvala,“ uvedl ministr po jednání vlády.
Upřesnil, že mužatkami nazval pouze ruské hokejistky, nikoliv české, dodal ale, že „je to jedno“. Macinka se prý telefonicky spojil i s generální manažerkou českého ženského hokejového národního týmu, aby se jejím prostřednictvím českým hokejistkám omluvil. Zastihl je před tréninkem před nadcházejícím zápasem proti Německu, který se odehraje zítra v Dánsku.
Macinka v nedělním pořadu CNN Prima News Partie prohlásil: „Já teda spíše lední hokej považuji za mužský sport, takže já asi nepotěším naše skvělé feministky, když řeknu, že tentokrát se české mistrovství bude muset přežít bez účasti týmu ruských mužatek.“ Debata, v níž usedl proti bývalému ministru zahraničí Janu Lipavskému, se týkala možného startu ruských hokejistek na nadcházejícím mistrovství světa žen v Ostravě. Macinkův výrok v přímém přenosu viditelně vykolejil i moderátorku Terezii Tománkovou.
Okamžitě si také vysloužil kritiku jak opozice, tak koaličních partnerů. „Nazývat jakékoliv sportovkyně ‚mužatkami‘ není odvaha ani názor. To je od Petra Macinky jen projev arogance a jeho pocitu nadřazenosti. A také nebezpečné přesvědčení, že on sám je něco víc. Respekt k druhým by měl být samozřejmostí,“ řekla šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO Taťána Malá.
„K ženskému sportu chovám hluboký respekt a jako ministr sportu jej vždy budu podporovat. Je to náročný, tvrdý a dynamický sport, který vyžaduje obrovské nasazení, disciplínu a odhodlání. Stejný respekt a podporu si zaslouží ženy ve všech sportovních odvětvích, včetně těch, která byla historicky považována za převážně mužskou doménu, jako je například fotbal nebo motoristický sport. Ženy v nich dnes dokazují, že odhodlání, talent a sportovní výkonnost nejsou otázkou pohlaví. Jsem přesvědčen, že sport si zaslouží respekt bez ohledu na to, zda se mu věnují muži, nebo ženy,“ napsal ministr sportu Boris Šťastný (Motoristé).
Proti Macinkovým slovům se vymezila také ženská reprezentace, prezident hokejového svazu Alois Hadamczik nebo hráči z NHL.