Macinka vystoupí na Valném shromáždění OSN, promluví o konfliktu na Ukrajině

Macinka je ve Spojených státech od minulého týdne. Ve čtvrtek se na prvním zasedání Rady míru setkal se svým americkým protějškem Markem Rubiem a také s prezidentem Donaldem Trumpem. Jednání rady se Macinka zúčastnil jako pozorovatel, pozvánku ke členství dostalo Česko na konci ledna. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale již dříve řekl, že o vstupu nyní neuvažuje a chce počkat na postoje spojenců.
Ukrajinu navštívil Macinka v lednu. Pozvání dostal od tamního ministra zahraničí Andrije Sybihy, který Macinku označil za přítele. „Pan Macinka k nám přijel v noci, kdy nepřítel ostřeloval Lvov a Kyjev, a nic z toho mého přítele nezastavilo,“ uvedl tehdy Sybiha.
Macinka při návštěvě Ukrajiny mimo jiné ocenil ústupky, které Ukrajina dělá ve vyjednávání o míru s Ruskem. Zároveň ale dodal, že je řada na ruské straně.