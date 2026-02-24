Macinka vystoupí na Valném shromáždění OSN, promluví o konfliktu na Ukrajině

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) vystoupí na mimořádném zasedání Valného shromáždění OSN. Projev přednese u příležitosti čtvrtého výročí od začátku ruské invaze na Ukrajinu. V New Yorku se zúčastní také jednání Rady bezpečnosti. Přímý přenos z Valného shromáždění můžete sledovat živě od 16:00 na iDNES.cz.

Macinka je ve Spojených státech od minulého týdne. Ve čtvrtek se na prvním zasedání Rady míru setkal se svým americkým protějškem Markem Rubiem a také s prezidentem Donaldem Trumpem. Jednání rady se Macinka zúčastnil jako pozorovatel, pozvánku ke členství dostalo Česko na konci ledna. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale již dříve řekl, že o vstupu nyní neuvažuje a chce počkat na postoje spojenců.

Ukrajinu navštívil Macinka v lednu. Pozvání dostal od tamního ministra zahraničí Andrije Sybihy, který Macinku označil za přítele. „Pan Macinka k nám přijel v noci, kdy nepřítel ostřeloval Lvov a Kyjev, a nic z toho mého přítele nezastavilo,“ uvedl tehdy Sybiha.

Macinka při návštěvě Ukrajiny mimo jiné ocenil ústupky, které Ukrajina dělá ve vyjednávání o míru s Ruskem. Zároveň ale dodal, že je řada na ruské straně.

