„Poloblázni, proč prohledávat novináře.“ Šťastný se zastal Macinky u zakuklence

Podle autorů podcastu – spolku Detektivní Parta – se v nahrávacím studiu nacházely atrapy střelných zbraní i výbušniny. Ministr zahraničí ale údajně nenechal svou ochranku prostor předem zkontrolovat. Zda se skutečně jednalo z Macinkovy strany o pochybení, nyní prošetřuje policie. „Možné porušení bezpečnostního protokolu aktuálně vyhodnocuje Ochranná služba Policie České republiky,“ shrnul pro iDNES.cz současný stav ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
Muž v kukle, který s Macinkou dělal rozhovor, se před ministrem vydával za anonymního pisatele Thomase Pauknera. Macinku na schůzku s ním podle videa doprovodil jediný člen Ochranné služby, který podle dostupných záběrů policistu po několika vteřinách poslal pryč.
Šťastný tvrdí, že s prohledáváním novinářů se při kontaktu s politiky v Česku „nikdy nesetkal“ a připomněl, že v prostředí chráněných osob se pohybuje již desetiletí. „Stejně tak necítím zásadní ohrožení ze strany médií, alespoň co se týče jejich vybavení střelnými zbraněmi a bombami,“ vyjádřil se pro iDNES.cz. „Proto si nemyslím, že by excentrické činy exhibicionistických polobláznů měly vést k nějakým systémovým opatřením vůči normálnímu mediálnímu světu,“ dodal ministr.
Sám Macinka vzal celé počínání na sebe. „Určitě to není žádný problém policie, maximálně tak mně, že jsem netrval na tom, aby každého, jako například tady vás, legitimovali nebo prošacovali a tak dále,“ vysvětlil novinářům. „Bylo to moje rozhodnutí, takže pokud by někdo měl být kárán, tak bych to měl být hlavně já,“ dodal s tím, že ochranná služba musí do značné míry vyjít vstříc požadavkům chráněné osoby.
Žádná dodatečná opatření v tomto směru neplánuje ani Poslanecká Sněmovna nebo Úřad vlády, jak vyplývá z odpovědí pro redakci. „Aktuální pravidla, stanovená Směrnicí pro zajišťování ochrany Poslanecké sněmovny, považujeme za odpovídající současné bezpečnostní situaci i významu této instituce,“ uvedla mluvčí kanceláře Sněmovny Gabriela Pavlíčková.
Jisté vysvětlení naopak bude po Macinkovi požadovat místopředseda Sněmovny a poslanec hnutí ANO Patrik Nacher. „Jako politik, který nikdy neměl a nemá ochranku, se pana ministra zeptám, jaká jsou bezpečnostní pravidla a jak se používají v každodenním kontaktu s občany, médii a podobně,“ vyjádřil se pro iDNES.cz.
Případu si všimla také opozice, která ministrovo jednání kritizuje. „Chápu to správně, že ministr Macinka šel dělat rozhovor za nějakým člověkem v kukle, který se ještě k tomu vydával za někoho jiného?“ podivil se na síti X předseda ODS Martin Kupka.
Macinku následně kritizoval i kvůli jeho funkci ministra zahraničí. „Ten samý člověk, co má reprezentovat Česko v zahraničí, se tak nechal nachytat partou internetových trollů. Neuvěřitelný bizár, to je normálně na ručník,“ uvedl Kupka.
„Co přijde příště? Petr Macinka rovnou poskytne rozhovor Peskovovi a probere s ním státní tajemství? Tomu dítěti z Černína patří do ruky nanuk a maximálně dětská vysílačka. Říkám to od začátku,“ reagoval na Macinku místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.