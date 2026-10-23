Pavel jako vyjednavač EU o Ukrajině? Macinka sdělil své stanovisko

Mluvčí prezidenta Daniel Drake pro iDNES.cz řekl, že k otázkám týkajícím se neveřejných jednání se Hrad nebude vyjadřovat.
Britský zpravodajský web The Telegraph s odvoláním na diplomatické zdroje ve čtvrtek večer napsal, že Pavel patří mezi pět politiků, o nichž evropští lídři uvažují jako o hlavním vyjednavači s Putinem o ukončení války na Ukrajině. Podle diplomatických zdrojů webu už byli někteří z možných kandidátů osloveni.
Evropa chce ve vyjednávání s Ruskem zaujmout výraznější roli, když zprostředkovatelské úsilí Spojených států za poslední více než rok a půl nepřineslo hmatatelný průlom. V poslední době navíc sílí obavy, že americký prezident Donald Trump už nezastupuje zájmy starého kontinentu a při vyjednávání o ukončení konfliktu, jejž rozpoutal Putin v únoru 2022 rozkazem ke vpádu ruských vojsk do sousední země, Trump straní Moskvě.
Mezi dalšími zvažovanými kandidáty jsou podle The Telegraph italská premiérka Giorgia Meloniová, finský prezident Alexander Stubb, dánská premiérka Mette Frederiksenová a norský premiér Jonas Gahr Störe. Podle jednoho ze zdrojů je pravděpodobnější, že bude k vyjednávání za Evropu vybrána skupina některých lídrů, aby se předešlo případnému soupeření mezi státy a vetování jednotlivých kandidátů.
Podle zdrojů britského webu, jehož článku si v noci na dnešek všímala zejména ruská média včetně státní agentury TASS, má český prezident pro roli hlavního evropského vyjednavače příznivý profil, neboť jako bývalý předseda vojenského výboru Severoatlantické aliance má bohaté zkušenosti z jednání s Rusy na vojenské úrovni.
Příští měsíc by měla pokračovat trojstranná jednání USA, Ukrajiny a Ruska. Stane se tak poté, co Trump prominul Moskvě nové sankce a dohodl se s Putinem na nákupech ruské nafty. Kritici namítají, že Moskva takto nabyté peníze použije na další financování války; americký prezident trvá na tom, že to je jediný způsob, jak ruského vládce přesvědčit, aby zasedl k jednacímu stolu.
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21. října 2026