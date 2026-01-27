Macinka svolal brífink. Vyjádří se ke zprávám, v nichž hrozil prezidentovi

Ministr zahraničí Petr Macinka uspořádal tiskový brífink kvůli střetu s prezidentem Petrem Pavlem, kterému odeslal několik zpráv, v nichž varuje, že pokud nejmenuje Filipa Turka ministrem, dojde k mimořádným důsledkům. Pavel jeho slova označil za vydírání. Premiér Andrej Babiš Macinku hájí s tím, že šlo o soukromou komunikaci s hradním poradcem.

Petr Pavel v úterý na své mimořádné tiskové konferenci sdělil, že chce věřit, že Macinkův postup nemá Babišovu podporu. Šéf české diplomacie doručil Pavlovi zprávy prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře.

Petr Macinka (Motoristé) odpovídá novinářům na dotazy po skončení schůzky s prezidentem Petrem Pavlem. (4. prosince 2025)
Schůze Poslanecké sněmovny. Filip Turek a Petr Macinka (Motoristé sobě). (13. ledna 2026)
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a šéf Motoristů Petr Macinka na mimořádném zasedání Sněmovny (27. listopadu 2025)
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) ve vlaku na cestě na Ukrajinu (9. ledna 2026)
Podle hlavy státu jde o svévolný a nezodpovědný postup ze strany Motoristů, kterým nejde o zájem České republiky a jejich občanů, ale jen a pouze o naplnění vlastní ambice udělat z kontroverzní postavy ministra. „A to za jakoukoliv cenu,“ upozornil Pavel.

Prezident zároveň oznámil, že dává podnět bezpečnostním složkám a hodlá postoupit zaslané zprávy právníkům k posouzení, zda se nejedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání.

Premiér Andrej Babiš označil Macinkova slova za nešťastná. „Byla to soukromá komunikace s prezidentovým poradcem. Určitě tedy nejde o vydírání,“ dodal.

