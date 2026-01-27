Macinka svolal brífink. Vyjádří se ke zprávám, v nichž hrozil prezidentovi

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Petr Pavel v úterý na své mimořádné tiskové konferenci sdělil, že chce věřit, že Macinkův postup nemá Babišovu podporu. Šéf české diplomacie doručil Pavlovi zprávy prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře.
Podle hlavy státu jde o svévolný a nezodpovědný postup ze strany Motoristů, kterým nejde o zájem České republiky a jejich občanů, ale jen a pouze o naplnění vlastní ambice udělat z kontroverzní postavy ministra. „A to za jakoukoliv cenu,“ upozornil Pavel.
Prezident zároveň oznámil, že dává podnět bezpečnostním složkám a hodlá postoupit zaslané zprávy právníkům k posouzení, zda se nejedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání.
Premiér Andrej Babiš označil Macinkova slova za nešťastná. „Byla to soukromá komunikace s prezidentovým poradcem. Určitě tedy nejde o vydírání,“ dodal.