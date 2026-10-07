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Macinka přirovnal ženu prezidenta Pavla k ruskému politikovi Černomyrdinovi

  22:34aktualizováno  23:28
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Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka při jednání vlády (7....

Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka při jednání vlády (7. září 2026) | foto: Úřad vlády

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Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka přirovnal manželku českého prezidenta Evu Pavlovou k bývalému ruskému politikovi Viktoru Černomyrdinovi. V předvolební debatě na CNN Prima News lídři nejsilnějších stran reagovali na názor Evy Pavlové, že stát měl lidem umožnil volit flexibilněji, a to nejen ze zahraničí, ale i z jiného místa v České republice.

„Nebudeme podporovat nějaké elektronické volby,“ řekl Macinka. „Prostě paní Pavlová, nevím, tak ona prostě trošku asi jako ten Černomyrdin, taky myslela to asi dobře a dopadlo to jako vždycky, no,“ uvedl šéf Motoristů sobě.

Pavlová se zastala svého manžela, prezidenta, který dal před komunálními volbami přednost soukromé dovolené v Maroku.

„Stát poprvé pevně stanovil termín komunálních voleb přímo zákonem. Zároveň ale neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji, a to nejen ze zahraničí, ale ani z jiného místa v České republice, kde právě pracují, studují nebo tráví čas,“ uvedla Pavlová na Instagramu.

„Já nechci první dámu urazit, neberu si z nich vlastně nic,“ odvětil šéf opoziční ODS Martin Kupka, co si bere ze slov první dámy, ženy prezidenta Evy Pavlové.

Neúčast prezidenta Petra Pavla při komunálních volbách označil šéf STAN Vít Rakušan v debatě CNN Prima News za chybu. Nepovažuje za reálný ani nápad Pavlovy manželky, aby lidé v komunálních volbách mohli hlasovat ze zahraničí.

„Byli jsme svědky historické události. Pan Rakušan se vymezil proti Petru Pavlovi. To jste si před tím musel dát tři Otčenáše,“ utahoval si z šéfa STAN vicepremiér za ANO a první místopředseda hnutí Karel Havlíček.

„Bývá dobré nerozmazávat to bláto,“ komentoval Havlíček to, jak se hlavy státu zastala jeho manželka.

„Já si dovedu představit, že lidé, kteří jsou na krátkodobém pobytu v zahraničí, volí v komunálních volbách elektronicky,“ zastal se naopak návrhu Evy Pavlové šéf Pirátů Zdeněk Hřib.

„Vyjádření manželky prezidenta nesleduji,“ prohlásil Tomio Okamura. U lokálních voleb si těžko umí představit možnost hlasovat ze zahraničí.

„Nejvyšší ústavní činitelé by jednoznačně měli jít příkladem a voleb se účastnit,“ řekl šéf Sněmovny a SPD.

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