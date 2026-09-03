Rozhovory dávám i alternativním médiím, reaguje Macinka. Policie situaci prověří

Za svůj život dal podle vlastních slov spoustu rozhovorů a většina z nich byla s lidmi, o kterých vůbec netušil, kdo jsou. „Tento konkrétní rozhovor nevybočoval z průměru takových těch běžných internetových formátů. Na můj vkus byl veden možná až příliš servilně vůči mé osobě,“ prohlásil ministr.
Ochranná služba PČR nicméně uvedla, že celou záležitost prověří. Z otevřených zdrojů je podle ní patrné, že z vícero úhlů pohledu nešlo o zcela standardní situaci. „Na základě těchto informací ředitel Ochranné služby rozhodl o prověření veškerých okolností oddělením vnitřní kontroly,“ sdělil tiskový mluvčí Tomáš Procházka. Další dotazy odmítl zodpovědět s odůvodněním, že chce předejít unáhleným závěrům.
Podle skupiny Detektivní Parta, která video vyprodukovala, ministr pohořel v bezpečnostním experimentu, když do studia údajně dorazil bez ochranky a ocitl se v blízkosti maket zbraní i atrapy výbušniny. To ale Macinka odmítá. Podle svých slov poznal, že se jedná o člena spolku Vojtěcha Pšenáka, i když byl muž proti němu zamaskovaný v kukle.
„Když jsem přišel do studia, tak jsem poznal, že ten člověk asi bude dotyčný youtuber, nebo co to je,“ tvrdí Macinka. Čekal ale podle vlastních slov při rozhovoru provokaci, která nepřišla. „Vlastně to byl čtyřicetiminutový rozhovor, který nebyl nijak zvlášť zajímavý. Pokud na sobě ten člověk zapracuje, tak jednoho dne klidně novinářem být může a já k němu klidně na rozhovor přijdu znova,“ uvedl.
Podle spolku ho doprovázel jediný člen Ochranné služby, kterého ministr údajně po několika vteřinách poslal pryč. Před natáčením navíc podle Detektivní Party nedošlo k prohlídce prostor, jak bývá u podobných situací zvykem. V místnosti byly podle Detektivní Party makety střelných zbraní a věrohodná atrapa nástražného výbušného systému připevněná pod stolem, u kterého ministr seděl.
Pokud by měl být někdo kárán, tak já, říká Macinka
Na nepřítomnosti ochranky ve studiu podle Macinky nebylo nic neobvyklého. Řekl, že podobnou situaci zažil „tisíckrát“ a nevidí v tom žádný problém. „Důstojník ochranky tam se mnou byl a je běžné, že ve studiu s vámi policista není,“ uvedl s tím, že jestli někdo někoho ohrozil, tak možná on sám sebe.
„Určitě to není žádný problém policie, maximálně tak mně, že jsem netrval na tom, aby každého, jako například tady vás, legitimovali nebo prošacovali a tak dále,“ vysvětlil novinářům. „Bylo to moje rozhodnutí, takže pokud by někdo měl být kárán, tak bych to měl být hlavně já,“ dodal a s tím, že ochranná služba musí do značné míry vyjít vstříc požadavkům chráněné osoby.
„Výsledkem všeho byl čtyřicetiminutový docela průměrný rozhovor. Ale znovu opakuji, pokud ten člověk chce být novinářem, tak má určitě našlápnuto. Když na sobě trošku zapracuje, tak jednoho dne třeba může dělat i zajímavé rozhovory. Klidně k němu přijdu znovu,“ uzavřel.